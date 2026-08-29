Το προσωπικό Honda NSX του Άιρτον Σένα βγαίνει στο σφυρί

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά ιαπωνικά σπορ αυτοκίνητα στον πλανήτη ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια στις 31 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το κόκκινο Honda NSX του 1991, το οποίο υπήρξε προσωπικό όχημα του θρυλικού Άιρτον Σένα, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο ακριβά συλλεκτικά κειμήλια της αυτοκίνησης. Η αξία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου δεν μετριέται μόνο με τους ίππους του, αλλά κυρίως με την αύρα του ανθρώπου που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του.

Η ιστορία ενός θρυλικού μοντέλου

Ο τρις πρωταθλητής της Formula 1, Άιρτον Σένα, είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξελικτική πορεία του Honda NSX. Η συμβολή του ήταν σημαντική, καθώς βοήθησε τη Honda να τελειοποιήσει την οδική συμπεριφορά του κεντρομήχανου μοντέλου. Αυτή η συνεργασία του Βραζιλιάνου με την ιαπωνική φίρμα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη McLaren-Honda, άφησε το αποτύπωμά της στην εξέλιξη του αυτοκινήτου.

Το Honda NSX του 1991, με αριθμό πλαισίου T000233, αποτελεί ένα δείγμα της ιαπωνικής μηχανικής που απέδειξε ότι μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τις κορυφαίες ευρωπαϊκές κατασκευές της εποχής. Η σύνδεσή του με τον Σένα το καθιστά ένα μοναδικό κομμάτι στην ιστορία της αυτοκίνησης, ξεπερνώντας την απλή του ιδιότητα ως σπορ αυτοκίνητο.

Η προσωπική σύνδεση με τον Άιρτον Σένα

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τη McLaren-Honda, ο Άιρτον Σένα είχε στη διάθεσή του τρία διαφορετικά NSX για προσωπική χρήση. Το συγκεκριμένο κόκκινο Honda NSX φυλασσόταν στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και παραδιδόταν στον Σένα κάθε φορά που επισκεπτόταν τη χώρα. Αυτό υπογραμμίζει την προσωπική του σχέση με το συγκεκριμένο όχημα.

Με αυτό το αυτοκίνητο, ο Σένα είχε μεταβεί στο Εστορίλ για το Grand Prix Πορτογαλίας το 1991, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, η στιγμή που σφράγισε την εικόνα του NSX στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν η εμφάνισή του στο ντοκιμαντέρ «Ayrton Senna: Racing Is In My Blood». Στο ντοκιμαντέρ, ο Βραζιλιάνος εικονίζεται να πλένει ο ίδιος το αυτοκίνητο με το λάστιχο στην αυλή, μια εικόνα που έχει μείνει χαραγμένη.

Η πορεία του αυτοκινήτου μετά τον θάνατο του Σένα

Μετά τον τραγικό χαμό του Άιρτον Σένα το 1994, το αυτοκίνητο άλλαξε αρκετά χέρια. Αρχικά, πέρασε στην κατοχή μιας πορτογαλικής εταιρείας. Στη συνέχεια, το 1997, κατέληξε στην αντιπροσωπεία Nipomotor της Honda, συνεχίζοντας την πορεία του εντός του δικτύου της εταιρείας.

Αργότερα, αγοράστηκε από έναν επιχειρηματία στο Φάρο της Πορτογαλίας. Το 2013, το αυτοκίνητο αποκτήθηκε από τον Ρόμπερτ ΜακΦάγκαν και εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2024, καταχωρίστηκε στο AutoTrader και για ένα διάστημα βρέθηκε στα χέρια ιδιώτη συλλέκτη στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, πριν επιστρέψει ξανά στη Βρετανία για να προετοιμαστεί για τη δημοπρασία της RM Sotheby's.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόκκινου NSX

Κάτω από το κάλυμμα του κόκκινου Honda NSX βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός V6 κινητήρας 3,0 λίτρων. Ο κινητήρας αυτός αποδίδει 271 ίππους και 283 Nm ροπής, προσφέροντας αξιόλογες επιδόσεις για την εποχή του. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων.

Πρόκειται για τις αυθεντικές προδιαγραφές με τις οποίες η ιαπωνική φίρμα απέδειξε ότι μπορούσε να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες ευρωπαϊκές κατασκευές στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων. Η τεχνολογική αρτιότητα του μοντέλου, σε συνδυασμό με την επιρροή του Σένα στην εξέλιξή του, το καθιστούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της αυτοκινητιστικής ιστορίας.

Η αξία του συλλεκτικού κειμηλίου

Ενώ ένα τυπικό Honda NSX του 1991 πωλείται σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές στην αγορά, το βάρος του ονόματος του Άιρτον Σένα εκτοξεύει την εκτίμηση της δημοπρασίας σε εντυπωσιακά επίπεδα. Η εκτιμώμενη αξία του αυτοκινήτου κυμαίνεται μεταξύ 700.000 και 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου από τον οίκο RM Sotheby's, αναμένεται να επιβεβαιώσει πως η συναισθηματική αξία ενός κειμηλίου που συνδέεται στενά με τον Βραζιλιάνο μύθο ξεπερνά κάθε ψυχρό χρηματοοικονομικό υπολογισμό. Το αυτοκίνητο αποτελεί πλέον ένα αντικείμενο πόθου για συλλέκτες και λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Gazzetta