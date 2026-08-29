Χρυσό μετάλλιο για την Ελισάβετ Τελτσίδου στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η Ελισάβετ Τελτσίδου άφησε το στίγμα της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο, στην κατηγορία των -70 κιλών. Η Ελληνίδα αθλήτρια έδειξε στο τατάμι το πλούσιο ταλέντο και την σπουδαία εμπειρία που διαθέτει, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια ακόμα κορυφαία διάκριση στους XX Mediterranean Games 2026 Individuals. Αυτή η επιτυχία αποτελεί το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της σε Μεσογειακούς Αγώνες, μετά το χάλκινο που είχε κατακτήσει στο Οράν.

Η πορεία προς το χρυσό μετάλλιο

Η Ελισάβετ Τελτσίδου βρέθηκε σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, ολοκληρώνοντας την παρουσία της με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η πορεία της προς την κορυφή ξεκίνησε με μια θριαμβευτική και ξεκούραστη πρόκριση για τον τελικό, όπου εξουδετέρωσε με ippon στα πρώτα δευτερόλεπτα την 24χρονη Λάρα Σβιέτκο από την Κροατία.

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα τζουντόκα χρειάστηκε να προσπεράσει με Waza-ari το εμπόδιο της 22χρονης Σλοβένας Νίκα Κόρεν, εξασφαλίζοντας τη θέση της στον τελικό. Στον καθοριστικό αγώνα που έκρινε την κορυφή, αντιμετώπισε την 18χρονη Αλεξάντρα Άντριτς από τη Σερβία. Εκεί, η Τελτσίδου πέτυχε ένα Waza-ari, το οποίο αποδείχθηκε το «χρυσό» σημείο που της χάρισε την πρώτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο αντίπαλές της, η Σλοβένα Νίκα Κόρεν και η Κροάτισσα Λάρα Σβιέτκο, κατέκτησαν τελικά τα χάλκινα μετάλλια, ενώ η Σέρβα Αλεξάντρα Άντριτς το ασημένιο.

Ιστορική διάκριση και ελληνική παράδοση

Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο συνεχίζει με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας στο άθλημα του τζούντο στη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον Τάραντα, η Ελισάβετ Τελτσίδου προσθέτει μια ακόμα σημαντική επιτυχία στο βιογραφικό της.

Αυτό ήταν το τέταρτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στο τζούντο σε Μεσογειακούς Αγώνες. Προηγούμενες τεράστιες διακρίσεις είχαν σημειώσει ο Ηλίας Ηλιάδης, ο οποίος κατέκτησε χρυσά μετάλλια στην Αλμερία το 2005 και στην Πεσκάρα το 2009, καθώς και η Ιουλιέτα Μπουκουβάλα, η οποία ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Πεσκάρα το 2009. Συνολικά, αυτό το μετάλλιο ανεβάζει τον αριθμό των μεταλλίων για τα ελληνικά χρώματα στο τζούντο στους 19, από το 1983 έως και σήμερα.

Η παρουσία της ελληνικής αποστολής

Στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, η ελληνική αποστολή είχε να επιδείξει και άλλα πολύ καλά πλασαρίσματα, πέραν της χρυσής διάκρισης της Ελισάβετ Τελτσίδου. Στην κατηγορία των -100 κιλών, ο Θανάσης Μωλυνέλης κατάφερε να πλασαριστεί στην 7η θέση, δείχνοντας αξιόλογη παρουσία.

Ο Μωλυνέλης επικράτησε του Παβλόφκσι από την Βόρεια Μακεδονία, ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει νίκες κόντρα στους Μπουλάγια από την Σερβία και Ζεκάι από την Βοσνία. Αντίστοιχα, στην κατηγορία των +100 κιλών, ο Παναγιώτης Παπανικολάου πλασαρίστηκε επίσης στην 7η θέση, συμπληρώνοντας τα θετικά αποτελέσματα για την ελληνική ομάδα τζούντο.

Θερμά συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της ΕΟΕ

Τους αγώνες της Ελισάβετ Τελτσίδου παρακολούθησε από κοντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος. Ο κύριος Κούβελος συνεχάρη θερμά την Ελληνίδα αθλήτρια για την ιστορική της εμφάνιση και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της επιτυχίας της για τον ελληνικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki