Η πυροσβεστική αντιμετώπισε 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου, απασχολώντας έντονα τις πυροσβεστικές δυνάμες. Από αυτό τον σημαντικό αριθμό περιστατικών, οι 23 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατασβένοντας τις εστίες στο αρχικό τους στάδιο. Ωστόσο, τέσσερις από αυτές τις πυρκαγιές παραμένουν σε εξέλιξη, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Εικόνα των αγροτοδασικών πυρκαγιών

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσίασε μια αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα των αγροτοδασικών πυρκαγιών, με συνολικά 27 περιστατικά να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πλειονότητας αυτών των εστιών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 23 από τις εκδηλωθείσες πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο και κατασβέστηκαν αποτελεσματικά, χάρη στην ταχύτητα αντίδρασης των αρμόδιων μονάδων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και στις αγροτικές εκτάσεις.

Παρά την επιτυχή αντιμετώπιση των περισσότερων περιστατικών, τέσσερις αγροτοδασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να απασχολούν τις αρχές. Οι επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στα σημεία, προσπαθώντας να περιορίσουν την επέκτασή τους και να τις θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Διερεύνηση των αιτιών και ρόλος της Δ.Α.Ε.Ε.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση των πυρκαγιών. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν αναλάβει την διερεύνηση κάθε περιστατικού, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες από τις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές.

Στο έργο της διερεύνησης συμμετέχουν ενεργά και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Η Δ.Α.Ε.Ε. διερευνά συστηματικά τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και την αναζήτηση τυχόν ευθυνών. Η δράση της είναι κρίσιμη για την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Έκκληση της Πυροσβεστικής για αυξημένη επαγρύπνηση

Με αφορμή τον μεγάλο αριθμό των πυρκαγιών που σημειώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει για μία ακόμη φορά έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση. Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο όπλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλό κίνδυνο.

Οι πολίτες καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, το κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Η τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας είναι απαραίτητη για την προστασία του δασικού και αγροτικού πλούτου της χώρας.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική τονίζει την ανάγκη οι πολίτες να ακολουθούν πιστά και απαρέγκλιτα τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η συνεργασία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και η άμεση ενημέρωση για τυχόν εστίες φωτιάς είναι καθοριστικής σημασίας για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών, διασφαλίζοντας τη δική τους ασφάλεια και την προστασία των περιουσιών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki