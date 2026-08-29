Κλοπή καλωδίων οπτικών ινών από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό

Καλώδια οπτικών ινών, τα οποία προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS), εκλάπησαν από άγνωστους δράστες μέσα από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στο Ελληνικό. Η κλοπή αφορά υλικά που συνδέονται με ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης των συστημάτων επικοινωνίας για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το VCRS αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή για την ασφάλεια των πτήσεων. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, αναζητώντας τους υπεύθυνους για την πράξη αυτή που επηρεάζει ένα έργο εθνικής σημασίας.

Ο τρόπος δράσης των αγνώστων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ αφού πρώτα έκοψαν την περίφραξη του χώρου. Το σημείο όπου σημειώθηκε η κλοπή εντοπίστηκε από τον υπεύθυνο ασφαλείας της υπηρεσίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας που διαθέτει ο χώρος. Στο βιντεοληπτικό υλικό, οι δράστες εμφανίζονται να διαφεύγουν από το σημείο με ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν λευκού χρώματος.

Η σημασία του συστήματος VCRS

Το καλώδιο οπτικών ινών που εκλάπη προοριζόταν για το σύστημα VCRS, το οποίο αποτελεί το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής. Πρόκειται για μια υποδομή ζωτικής σημασίας για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Το VCRS είναι σχεδιασμένο να εξασφαλίζει τη σταθερή, ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη. Επιπλέον, διασφαλίζει την επικοινωνία με άλλα κέντρα ελέγχου, γεγονός που καθιστά την απρόσκοπτη λειτουργία του απολύτως απαραίτητη.

Το έργο αναβάθμισης των τηλεπικοινωνιών

Η κλοπή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα συγκεκριμένα υλικά συνδέονται άμεσα με ένα εν εξελίξει έργο. Αυτό το έργο αφορά την αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε δύο κεντρικά σημεία της χώρας: στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Το νέο VCRS βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, σηματοδοτώντας μια σημαντική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Η ομαλή πρόοδος του έργου είναι καθοριστική για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των αερομεταφορών.

Η σύμβαση δωρεάς και οι συμμετέχοντες

Για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος VCRS στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της ΥΠΑ, υπογράφηκε σύμβαση δωρεάς στις 16 Μαρτίου 2026. Η αξία της σύμβασης ανήλθε στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Στη δωρεά αυτή συμμετείχαν σημαντικοί φορείς του αεροπορικού και κατασκευαστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που συνεισέφεραν ήταν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Fraport, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η AEGEAN και οι Κρητικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις. Η σχετική ρύθμιση για τη δωρεά εντάχθηκε αργότερα και στο νομοθετικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας τη νομική της βάση.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών

Το σύστημα VCRS αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών επικοινωνίας. Αυτές οι υποδομές χρησιμοποιούνται καθημερινά στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια χιλιάδων πτήσεων.

Η αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας είναι κρίσιμη για την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΥΠΑ. Η διασφάλιση της συνέχειας και της ακεραιότητας τέτοιων έργων είναι πρωταρχικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των αερομεταφορών.

Με πληροφορίες από: Topontiki