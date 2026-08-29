30Χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Λαμίας μετά από τσίμπημα αράχνης

Ένας 30χρονος άνδρας με καταγωγή από το Νεπάλ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας, έπειτα από πιθανό τσίμπημα αράχνης. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην περιοχή της Αμφίκλειας, με την υγεία του άνδρα να επιδεινώνεται ραγδαία. Μετά την άμεση ιατρική παρέμβαση και τη χορήγηση ειδικού ορού, ο ασθενής βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό στην Αμφίκλεια

Ο 30χρονος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες μαζί με άλλους ομοεθνείς του στην περιοχή της Αμφίκλειας, φέρεται να δέχθηκε το τσίμπημα αράχνης. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο νεαρός άνδρας έφτασε στα επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό τσίμπημα από μαύρη αράχνη, αν και το ακριβές είδος παραμένει υπό διερεύνηση από τους ειδικούς. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά περισσότερα επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η νοσηλεία στη ΜΕΘ και η βελτίωση της υγείας

Ο ασθενής εμφάνισε έντονους μυϊκούς πόνους, εφίδρωση και σπασμούς, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται ραγδαία. Κρίθηκε αναγκαία η άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας, όπου οι γιατροί ξεκίνησαν την εντατική παρακολούθηση και θεραπεία.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, οι γιατροί ανέγνωσαν τα συμπτώματα και κατέληξαν στην πιθανότητα τσιμπήματος από δηλητηριώδη αράχνη, την επονομαζόμενη «μαύρη χήρα». Αμέσως ζητήθηκε και εστάλη από τη Λάρισα ειδικός ορός, ο οποίος χορηγήθηκε στον 30χρονο. Η χορήγηση του ορού είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας του, με τον άνδρα να νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.

Το είδος της αράχνης και οι πιθανές αντιδράσεις

Παρόλο που οι πρώτες περιγραφές αναφέρουν «μαύρη αράχνη», το είδος που προκάλεσε το τσίμπημα στον 30χρονο παραμένει υπό διερεύνηση. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η σοβαρότητα της κατάστασης να οφείλεται σε έντονη αντίδραση του οργανισμού στο δηλητήριο ή ακόμη και σε πιθανή αλλεργική αντίδραση.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο άνδρας είχε ιστορικό αλλεργιών ή εάν η κλινική εικόνα που παρουσίασε σχετίζεται αποκλειστικά με τη δράση του δηλητηρίου της αράχνης. Γενικότερα, στην Ελλάδα υπάρχουν είδη αραχνών των οποίων το δηλητήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, ενώ η αντίδραση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η μεσογειακή μαύρη χήρα στην Ελλάδα

Ένα από τα είδη αραχνών με δηλητήριο που εντοπίζεται και στην Ελλάδα είναι η μεσογειακή μαύρη χήρα, επιστημονική ονομασία Latrodectus tredecimguttatus. Πρόκειται για είδος του γένους Latrodectus, το δηλητήριο του οποίου μπορεί να προκαλέσει, μετά από τσίμπημα, έντονο πόνο, μυϊκές κράμπες ή σπασμούς, έντονη εφίδρωση, κοιλιακό πόνο, ταχυκαρδία και μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου τσιμπήματος είναι υποστηρικτική. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερες επιπλοκές, οι οποίες να απαιτήσουν νοσοκομειακή παρακολούθηση ή ακόμη και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως συνέβη και με τον 30χρονο στη Λαμία.

Η μεσογειακή μαύρη χήρα μπορεί να συναντηθεί σε αγροτικές περιοχές, κυρίως σε ξηρά και ζεστά σημεία. Εντοπίζεται σε χαμηλή βλάστηση, κάτω από πέτρες, σε σχισμές ή κοντά σε αποθήκες και άλλα προστατευμένα σημεία της υπαίθρου. Έχουν καταγραφεί περιστατικά τσιμπήματος κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, κυρίως τους θερμούς μήνες, όταν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επαφής με το φυσικό της περιβάλλον. Η συγκεκριμένη αράχνη δεν θεωρείται επιθετική και συνήθως τσιμπά όταν πιεστεί, εγκλωβιστεί ή έρθει σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis