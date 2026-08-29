Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαμβακόπουλο Χανίων

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων, στην Κρήτη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή του Δήμου Χανίων με υδροφόρες.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Βαμβακόπουλο Χανίων οδήγησε σε άμεση και ευρεία κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το συμβάν το απόγευμα του Σαββάτου, συγκεκριμένα γύρω στις 17:00, και έθεσε σε συναγερμό τις διαθέσιμες μονάδες.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκαν συνολικά 17 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αυτές ενισχύθηκαν με την παρουσία μιας ομάδας πεζοπόρων, η οποία προέρχεται από την 19η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Επιπλέον, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα κατευθύνθηκαν προς το σημείο της πυρκαγιάς, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης.

Συνδρομή από τον Δήμο Χανίων

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή των τοπικών αρχών. Ο Δήμος Χανίων κινητοποιήθηκε άμεσα, παρέχοντας την υποστήριξή του στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η συμβολή του Δήμου επικεντρώθηκε στην παροχή υδροφόρων οχημάτων, τα οποία είναι κρίσιμα για την ενίσχυση των μέσων κατάσβεσης. Οι υδροφόρες συνδράμουν στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, γεγονός που είναι καθοριστικό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς, ειδικά σε αγροτικές ή δασικές περιοχές.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η περιοχή του Βαμβακόπουλου Χανίων, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με τις σχετικές αξιολογήσεις, η περιοχή έχει καταταχθεί στην κατηγορία 5 κινδύνου, η οποία αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα στην κλίμακα επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρακολούθηση από drone και διερεύνηση αιτιών

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση της κατάστασης. Το Κέντρο λαμβάνει συνεχή και επικαιροποιημένη εικόνα από την περιοχή της πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας προηγμένα τεχνολογικά μέσα.

Συγκεκριμένα, η εικόνα παρέχεται μέσω drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο τόσο με θερμική όσο και με οπτική κάμερα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση της πορείας της φωτιάς, την εκτίμηση της έκτασης που πλήττεται και τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Παράλληλα με τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων, με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis