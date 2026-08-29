Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νεκρούς στη Δυτική Αττική – Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρία τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκαλώντας θλίψη και προβληματισμό. Την ίδια στιγμή, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την καλοκαιρινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με πάνω από 200 επιβεβαιωμένα κρούσματα και δεκαεννέα θανάτους πανελλαδικά. Το επιδημιολογικό βάρος έχει μετατοπιστεί πλέον αισθητά στην Αττική, όπου καταγράφεται περίπου το 60% των συνολικών κρουσμάτων.

Τρεις νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα στη Δυτική Αττική

Η Δυτική Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο τριών θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων μέσα σε λίγες ώρες. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων. Μια 35χρονη γυναίκα, οδηγός μοτοσικλέτας, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της στο ύψος της οδού Δάλλα και προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη οικίας. Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Το δεύτερο δυστύχημα συνέβη στις 03:40 το πρωί στη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 40χρονο, εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Κριεζή και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Από την πρόσκρουση, ένας 72χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 40χρονος οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.

Σύγκρουση οχημάτων στη Μάνδρα

Το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, λίγο πριν από τις 07:00, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θήβας, στην περιοχή της Μάνδρας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 77χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε ένας 80χρονος. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 77χρονο οδηγό του πρώτου οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 80χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος και η 78χρονη συνοδηγός του μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.

Αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καλοκαιρινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν φτάσει τα 232, ενώ οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Το επιδημιολογικό βάρος έχει μετατοπιστεί αισθητά στην Αττική, η οποία καταγράφει περίπου το 60% των συνολικών κρουσμάτων, με ιδιαίτερη δραστηριότητα σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, όπως τα Σπάτα και το Μαρκόπουλο.

Οι αρχές συνεχίζουν τους δημόσιους ψεκασμούς σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες και πάρκα σε πολλές περιοχές, ενώ οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, ανέλυσε την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, επισημαίνοντας ότι ο ιός βρίσκεται στη φάση της έξαρσης, η οποία ξεκινάει από περίπου μέσα προς τέλη Ιουνίου μέχρι μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου.

Η μετάδοση του ιού και η κατάσταση στην Αττική

Ο κ. Μαγιορκίνης εξήγησε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια που έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά, όπως κοράκια, καρακάξες και κίσσες. Τόνισε επίσης ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, ούτε τα κουνούπια μπορούν να μολυνθούν από τους ανθρώπους. Φέτος παρατηρείται μια αυξημένη κυκλοφορία του ιού σε σχέση με πέρσι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χρονιά με τη μέγιστη κυκλοφορία.

Σχετικά με τη χωρική κατανομή των κρουσμάτων, ο καθηγητής σημείωσε ότι η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τουλάχιστον μια δεκαετία, είναι η εμφάνιση κρουσμάτων μέσα στην Αττική και κυρίως στην Ανατολική Αττική, όπου φαίνεται να υπάρχει υψηλότερη δραστηριότητα στα Σπάτα και στο Μαρκόπουλο. Για να υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια σε μία περιοχή, πρέπει να υπάρχουν και μολυσμένα πτηνά. Τα κορακοειδή δεν προτιμούν ιδιαίτερα τον αστικό ιστό, αλλά απαντώνται σε αγροτικού τύπου περιοχές, γεγονός που εξηγεί την υψηλότερη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική, η οποία διατηρεί ακόμα σε μεγάλο ποσοστό αγροτικές περιοχές. Το κουνούπι δεν πετάει πολύ μακριά, οπότε πρέπει να βρίσκεται κοντά τόσο στο πτηνό όσο και στον άνθρωπο.

Πιθανοί παράγοντες μετατόπισης του ιού

Αναφορικά με τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρέασαν τη μετατόπιση του ιού, ο κ. Μαγιορκίνης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η κλιματική μεταβολή, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση πτηνών από άλλες περιοχές, να έχει παίξει κάποιο ρόλο. Μία πιθανότητα, η οποία δεν μπορεί να επαληθευτεί πλήρως, είναι η συσχέτιση με τον τυφώνα Daniel στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία ήταν για πολλά χρόνια το επίκεντρο του ιού, και η εμφάνιση κρουσμάτων στην Αττική σταδιακά από το 2023 και μετά, ενώ πριν είχαν να παρατηρηθούν από το 2012, μπορεί να συνδέεται με τη μετατόπιση πληθυσμού πτηνών σε άλλες περιοχές και τη σταδιακή διάχυση της μόλυνσης λόγω του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit, Ieidiseis