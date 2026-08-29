Σύλληψη 36χρονου στην Κω για ηλεκτροσυγκόλληση εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα προχώρησαν το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω. Ο άνδρας εντοπίστηκε να εκτελεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε περιοχή κοντά σε βλάστηση, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως πολύ υψηλός, δηλαδή στην κατηγορία 4. Η πράξη του συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, οδηγώντας στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η σύλληψη του 36χρονου άνδρα στην Κω πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νησιού. Ο άνδρας εντοπίστηκε να εκτελεί θερμές εργασίες, συγκεκριμένα ηλεκτροσυγκόλληση, σε μια περιοχή που βρισκόταν κοντά σε βλάστηση. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούσαν την συγκεκριμένη ημέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή της Κω είχε χαρακτηριστεί ως πολύ υψηλός, κατατάσσοντας την ημέρα στην κατηγορία 4 της κλίμακας επικινδυνότητας. Η εκτέλεση εργασιών που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες σε τέτοιες συνθήκες αποτελεί σαφή παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή έναρξης πυρκαγιών.

Το διοικητικό πρόστιμο και η αυτόφωρη διαδικασία

Ως συνέπεια της παράνομης δραστηριότητάς του, σε βάρος του 36χρονου εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι ο συλληφθείς θα οδηγηθεί άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο. Η αυτόφωρη διαδικασία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου το αδίκημα διαπράττεται εν τη πράξει, όπως στην περίπτωση της ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση.

Πέραν της ποινικής διαδικασίας, στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό αποτελεί μία από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παραβίαση των κανονισμών πυροπροστασίας, ειδικά όταν οι ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών σε ημέρες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Η αντίδραση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση και αποτελεσματική. Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία υπάγονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ήταν ταχύτατη. Αυτό καταδεικνύει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον από ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές.

Η άμεση επέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω αποτρέπει πιθανώς την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς που θα μπορούσε να προκληθεί από τους σπινθήρες της ηλεκτροσυγκόλλησης. Η συνεχής επαγρύπνηση και η ταχεία ανταπόκριση αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής πυροπροστασίας, ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όπου οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

Η νομοθεσία για τις θερμές εργασίες

Η νομοθεσία πυροπροστασίας είναι σαφής και αυστηρή όσον αφορά τις εργασίες που ενέχουν κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς. Οι θερμές εργασίες, όπως η χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης, οι οποίες παράγουν σπινθήρες ή αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες, απαγορεύονται ρητά υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο.

Η απαγόρευση αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική και αυστηρή σε ημέρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος, όπως συνέβη στην Κω το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, όπου ο δείκτης κινδύνου είχε φτάσει στην κατηγορία 4. Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν για την προστασία των δασικών εκτάσεων, των αγροτικών περιοχών και των οικισμών από την απειλή των πυρκαγιών, οι οποίες συχνά προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια ή παράβαση των κανόνων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos