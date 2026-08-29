Ασθενής πήγε στα επείγοντα με διάγνωση από ChatGPT: Ο γιατρός αρχικά απίστησε, αλλά οι εξετάσεις την επιβεβαίωσαν

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα σε νοσοκομείο, όταν ένας ασθενής προσήλθε στα επείγοντα δηλώνοντας ότι μπορεί να πάσχει από πνευμονική εμβολή, μια διάγνωση που είχε προκύψει από τη συνομιλία του με το ChatGPT. Ο γιατρός που τον ανέλαβε, αν και αρχικά δεν ήταν πεπεισμένος για τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποφάσισε να εξετάσει προσεκτικά την εκτίμηση του ασθενούς. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι διενεργηθείσες εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά την υποψία για πνευμονική εμβολή.

Η ασυνήθιστη προσέλευση στα επείγοντα

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό Aurum Minute. Σύμφωνα με την αφήγηση του ίδιου του γιατρού, ο άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο με μια πρωτόγνωρη ιστορία. Ουσιαστικά, ανέφερε ότι το ChatGPT τού είχε υποδείξει πως ενδέχεται να αντιμετωπίζει πνευμονική εμβολή, μια σοβαρή ιατρική κατάσταση.

Για τον γιατρό, η κατάσταση αυτή ήταν εντελώς καινούργια. Δεν είχε ξανασυναντήσει ασθενή που να προσέρχεται στα επείγοντα έχοντας προηγουμένως συμβουλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και να υποστηρίζει ότι αυτή του είχε εντοπίσει μια συγκεκριμένη πάθηση. Αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση προκάλεσε αρχικά μια δυσπιστία στον γιατρό.

Η αρχική αμφιβολία και η κρίσιμη απόφαση

Η πρώτη σκέψη του γιατρού, όπως ο ίδιος περιέγραψε, ήταν να κατατάξει τον ασθενή σε χαμηλό επίπεδο επείγοντος, δεδομένης της ασυνήθιστης πηγής της «διάγνωσης». Ωστόσο, παρά την αρχική του επιφύλαξη, αποφάσισε να μην αγνοήσει πλήρως την εκτίμηση του ασθενούς και να εξετάσει προσεκτικά την περίπτωση. Συγκεκριμένα, πήρε την απόφαση να μεταφέρει την εκτίμηση και σε έναν συνάδελφό του, προκειμένου να υπάρξει μια δεύτερη γνώμη και μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Ο γιατρός εξήγησε τη λογική πίσω από την απόφασή του, τονίζοντας ότι «Δεν μπορείς να περιφρονήσεις τη γνώμη κανενός στα επείγοντα». Υπογράμμισε δε ότι ένα τέτοιο λάθος, δηλαδή η απόρριψη μιας πληροφορίας, ανεξάρτητα από την πηγή της, θα μπορούσε να έχει σοβαρές και δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία του ασθενούς.

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης και η «θεραπεία ταπεινότητας»

Η προσεκτική προσέγγιση του γιατρού αποδείχθηκε τελικά απολύτως δικαιολογημένη. Οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι η υποψία για πνευμονική εμβολή ήταν πράγματι σωστή. Η διάγνωση που είχε «δώσει» το ChatGPT στον ασθενή, και την οποία ο τελευταίος μετέφερε στους γιατρούς, ήταν ακριβής.

Ο ίδιος ο γιατρός περιέγραψε αργότερα το περιστατικό ως «μια μικρή θεραπεία ταπεινότητας». Αναγνώρισε με αυτόν τον τρόπο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε οδηγήσει τον ασθενή σε μια πιθανότητα την οποία ο ίδιος, ως επαγγελματίας υγείας, αρχικά δεν είχε αξιολογήσει με την ίδια σοβαρότητα. Το περιστατικό αυτό τον έκανε να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πληροφορίες που προέρχονται από τους ίδιους τους ασθενείς, ακόμα και αν αυτές έχουν μια ασυνήθιστη προέλευση.

Το μάθημα της εμπειρίας για τον γιατρό

Παρά την επιβεβαίωση της διάγνωσης από την τεχνητή νοημοσύνη, ο γιατρός διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους γιατρούς. Αντίθετα, όπως ο ίδιος εξήγησε, το μάθημα που πήρε από αυτή την εμπειρία ήταν διαφορετικό και πιο σύνθετο. Η εμπειρία αυτή τον έκανε να αναλογιστεί ξανά τη βαθύτερη σημασία της παρατήρησης και της ανθρώπινης εμπειρίας στο πεδίο της ιατρικής, στοιχεία που συχνά υποτιμώνται.

Ο γιατρός υπογράμμισε ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα στην ιατρική πρακτική που δεν περιλαμβάνονται στα ακαδημαϊκά βιβλία και δεν μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε αυστηρούς κανόνες ή αλγόριθμους. Αυτές οι άγραφες γνώσεις και η διαίσθηση που αναπτύσσεται μέσα από την εμπειρία είναι αναντικατάστατες.

Η αξία της ανθρώπινης παρατήρησης

Για να καταστήσει σαφέστερο το σημείο του, ο γιατρός έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός τραυματιοφορέα ή άλλου εργαζόμενου σε νοσοκομείο, ο οποίος μπορεί να μην έχει σπουδάσει ιατρική, αλλά έχει περάσει 25 χρόνια βλέποντας καθημερινά ασθενείς. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος παρατηρήσει και πει ότι κάποιος ασθενής «δεν έχει καλή όψη», ο γιατρός μπορεί και πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την παρατήρηση.

Αυτή η σημασία πηγάζει ακριβώς από τη συσσωρευμένη εμπειρία του μη ιατρικού προσωπικού, η οποία του επιτρέπει να αναγνωρίζει ανεπαίσθητες αλλαγές ή σημάδια που μπορεί να διαφύγουν από μια τυπική εξέταση. Το περιστατικό με το ChatGPT, λοιπόν, λειτούργησε ως μια υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης παρατήρησης και της ολιστικής προσέγγισης στην ιατρική φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta