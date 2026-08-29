«Κόκκινος συναγερμός» για πυρκαγιές: Τρεις περιφέρειες στο «κόκκινο» αύριο

Σε πλήρη κινητοποίηση τίθεται ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς τρεις περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση «Red Code» για αύριο, 29 Αυγούστου, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Κρήτη, καθώς και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αναμένεται να αντιμετωπίσουν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Κρήτη και Αιγαίο

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς για αύριο, 29 Αυγούστου. Αυτό αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 4, που υποδηλώνει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι περιοχές που επηρεάζονται από αυτή την πρόβλεψη περιλαμβάνουν ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και σημαντικό μέρος των νησιών του Αιγαίου. Η προειδοποίηση αυτή θέτει τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Τι σημαίνει η κατάσταση «Red Code»

Η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» σηματοδοτεί την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού. Αυτό σημαίνει ότι δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του επαπειλούμενου κινδύνου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται και ενεργοποιείται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, μαζί με τα αντίστοιχα υλικά και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ετοιμότητα. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάτων αναγκών, τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου, καθώς και τη δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων.

Ειδικότερα οι περιοχές του Νοτίου Αιγαίου

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αφορά συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και αντιμετωπίζει συχνά προκλήσεις από πυρκαγιές.

Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία κινδύνου εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Κω και Καρπάθου. Για όλες αυτές τις περιοχές, η ετοιμότητα των τοπικών αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κατοίκων.

Κίνδυνος και για νησιά του Βορείου Αιγαίου

Αντίστοιχη κατάσταση επικινδυνότητας προβλέπεται και για νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας τίθενται επίσης σε κατάσταση «Red Code» για αύριο, 29 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτές τις περιοχές οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των εν λόγω νησιών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Η αυξημένη επαγρύπνηση όλων θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή καταστροφικών φαινομένων, δεδομένης της υψηλής κατηγορίας κινδύνου που έχει προβλεφθεί.

Με πληροφορίες από: Reader