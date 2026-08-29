Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χάλκη

Ένας σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 15:32, σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης. Η σεισμική δόνηση, η οποία καταγράφηκε στις 29 Αυγούστου του 2026, έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή. Τα στοιχεία για το μέγεθος και το επίκεντρο προέρχονται από την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο και το μέγεθος της δόνησης

Η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης είχε μέγεθος 4 Ρίχτερ. Αυτό το μέγεθος καθορίστηκε με βάση τις μετρήσεις και την ανάλυση των δεδομένων από τους αρμόδιους φορείς. Η δόνηση εντοπίστηκε με ακρίβεια σε ένα σημείο που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.

Η ακριβής τοποθεσία του επίκεντρου, δηλαδή τα 4 χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης, υποδεικνύει ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια θαλάσσια ζώνη. Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική για την κατανόηση της γεωγραφικής κατανομής της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Το μέγεθος των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αποτελεί μια μέτριας έντασης δόνηση.

Η μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση που παρείχε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι ο επίσημος φορέας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την καταγραφή των σεισμικών φαινομένων στην Ελλάδα. Η αναθεωρημένη λύση σημαίνει ότι τα αρχικά δεδομένα έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία για την παροχή πιο ακριβών πληροφοριών.

Εκτός από το μέγεθος και το επίκεντρο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο υπολόγισε και το εστιακό βάθος του σεισμού. Αυτό προσδιορίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα. Το εστιακό βάθος αναφέρεται στο βάθος στο οποίο εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση κάτω από την επιφάνεια της Γης, ένα στοιχείο που συμβάλλει στην εκτίμηση της φύσης του σεισμού.

Η ώρα εκδήλωσης του σεισμού

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 29 Αυγούστου του 2026. Η ακριβής ώρα εκδήλωσης του φαινομένου καταγράφηκε στις 15:32. Αυτή η πληροφορία είναι κρίσιμη για την χρονολογική καταγραφή του γεγονότος και την ενσωμάτωσή του στο σύνολο των σεισμικών δεδομένων της περιοχής.

Η εκδήλωση του σεισμού το απόγευμα του Σαββάτου, σε μια θαλάσσια περιοχή, αποτελεί ένα γεγονός που παρακολουθείται από τους σεισμολόγους. Η καταγραφή της ώρας και της ημερομηνίας με ακρίβεια επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση των σεισμικών ακολουθιών και την καλύτερη κατανόηση της γεωδυναμικής συμπεριφοράς της περιοχής.

Η γεωγραφική θέση της Χάλκης

Η σεισμική δόνηση εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, συγκεκριμένα δυτικά της Χάλκης. Η απόσταση του επίκεντρου από το νησί προσδιορίστηκε στα 4 χιλιόμετρα. Αυτή η τοποθεσία υποδεικνύει ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον, κοντά στις ακτές του νησιού.

Η Χάλκη, ως νησί, βρίσκεται σε μια γεωγραφική ζώνη όπου τα θαλάσσια επίκεντρα σεισμών είναι μέρος της φυσικής γεωδυναμικής δραστηριότητας. Η καταγραφή του επίκεντρου σε αυτή την περιοχή παρέχει σημαντικά δεδομένα για την παρακολούθηση της σεισμικότητας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos