Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, αναμένεται για την Κυριακή, 30 Αυγούστου, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πρόβλεψη αφορά κυρίως την Κρήτη και τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λόγω αυτής της πρόβλεψης, συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Κρήτη και Αιγαίο

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δείχνει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την Κυριακή, 30 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που επηρεάζονται βρίσκονται στην κατηγορία 4 κινδύνου.

Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτόν τον πολύ υψηλό κίνδυνο περιλαμβάνουν αρκετές περιοχές της Κρήτης, καθώς και νησιά που ανήκουν στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 3, προβλέπεται και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ελλάδα, η Λέσβος, η Χίος και οι Κυκλάδες βρίσκονται στο «κίτρινο» επίπεδο του χάρτη πρόβλεψης.

Ενεργοποίηση «Red Code» και περιοχές

Εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, για την Κυριακή, 30 Αυγούστου, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου. Επιπλέον, ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου ενεργοποιείται ο «Red Code».

Η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς και η διαχείριση των συνεπειών τους.

Μέτρα ετοιμότητας και συντονισμού

Στο πλαίσιο της κατάστασης «Red Code», οι δήμοι και οι περιφέρειες των επηρεαζόμενων περιοχών καλούνται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να συγκαλέσουν τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, γνωστά ως ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ αντίστοιχα. Ο σκοπός αυτών των συνεδριάσεων είναι η εξέταση ζητημάτων ετοιμότητας και η αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους. Η ενημέρωση αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης.

Ενισχυμένα μέτρα Πυροσβεστικού Σώματος

Παράλληλα με τις γενικές οδηγίες, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κατηγορίας 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή. Αυτό αποτελεί μέρος της εφαρμογής του 2ου σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο ενεργοποιείται σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου.

Επίσης, προβλέπεται αύξηση των περιπολιών εναέριας επιτήρησης, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών. Επιπλέον, αυξάνονται οι περιπολίες από χερσαίες δυνάμεις, στις οποίες συμμετέχουν πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενισχύοντας την παρουσία και την ετοιμότητα στο πεδίο.

Προληπτικές απαγορεύσεις και έκκληση στους πολίτες

Στις περιοχές που έχουν τεθεί σε «Red Code», εφαρμόζεται ταυτόχρονα το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας που αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Το σχέδιο αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων. Επίσης, μπορεί να απαγορευτεί η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές, με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει θερμή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ζητείται από όλους να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Με πληροφορίες από: Topontiki