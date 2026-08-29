Διπλή διάσωση 9χρονου παιδιού στη Λευκάδα μετά από πτώσεις στη θάλασσα

Ένα εννιάχρονο παιδί χρειάστηκε να διασωθεί δύο φορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από διαδοχικές πτώσεις στη θάλασσα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο λιμάνι του Νυδρίου, στη Λευκάδα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση τόσο των αρχών όσο και των παρευρισκομένων πολιτών για την ασφαλή ανάσυρση του ανηλίκου από το νερό.

Η διπλή περιπέτεια του παιδιού ξεκίνησε όταν εξήλθε αιφνιδίως από ένα ακινητοποιημένο όχημα, ενώ βρισκόταν μαζί με τον κηδεμόνα του και ένα ακόμη άτομο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν οι δύο πτώσεις αποτελούν αντικείμενο προανάκρισης από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Οι συνθήκες της πρώτης πτώσης στο λιμάνι

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, το εννιάχρονο παιδί βρισκόταν μέσα σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο εντός του λιμανιού του Νυδρίου. Εκτός από τον ανήλικο, στο όχημα επέβαιναν ο κηδεμόνας του καθώς και ένα τρίτο άτομο, χωρίς να διευκρινίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την παρουσία τους εκείνη τη στιγμή.

Ξαφνικά και απρόσμενα, το παιδί εξήλθε από το όχημα και, για άγνωστο λόγο, βρέθηκε να πέφτει στα νερά του λιμανιού. Η αιφνίδια αυτή πτώση ενεργοποίησε αμέσως τα αντανακλαστικά των παρευρισκομένων, καθώς και των λιμενικών αρχών, οι οποίες ενημερώθηκαν για το συμβάν.

Άμεση κινητοποίηση και η πρώτη επιτυχημένη διάσωση

Με την είδηση της πτώσης του παιδιού στη θάλασσα, η Λιμενική Αρχή του Νυδρίου αντέδρασε άμεσα. Δόθηκε εντολή στα επιβατηγά-τουριστικά (Ε/Γ-Τ/Ρ) πλοία που εκείνη τη στιγμή επρόκειτο να προσεγγίσουν το λιμάνι, να διακόψουν προσωρινά τον κατάπλου τους. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των προσπαθειών διάσωσης και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Η πρώτη πράξη διάσωσης πραγματοποιήθηκε από μέλος του πληρώματος του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» Ν.Λ. 03. Το συγκεκριμένο πλοίο ήταν προσδεδεμένο σε παρακείμενο σημείο του λιμανιού. Ο ναυτικός, χωρίς δισταγμό, βούτηξε στα νερά και κατάφερε να ανασύρει τον 9χρονο από τη θάλασσα, φέρνοντάς τον ασφαλή στην ξηρά. Μετά την πρώτη αυτή περιπέτεια, το παιδί διαπιστώθηκε πως ήταν καλά στην υγεία του.

Η δεύτερη πτώση και η νέα παρέμβαση

Παρά την επιτυχή πρώτη διάσωση και την παρουσία των οικείων του, η περιπέτεια του 9χρονου δεν είχε τελειώσει. Σε μια στιγμή που διέφυγε της προσοχής των παρευρισκομένων, ο ανήλικος βρέθηκε να βουτά εκ νέου στα νερά του λιμανιού, επαναλαμβάνοντας την επικίνδυνη πτώση.

Η νέα αυτή εξέλιξη προκάλεσε εκ νέου ανησυχία. Ωστόσο, η αντίδραση ήταν και πάλι άμεση. Ένας έτερος ιδιώτης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, παρενέβη αμέσως. Βούτηξε στη θάλασσα και ανέσυρε τον 9χρονο, ο οποίος και αυτή τη φορά βρέθηκε σώος. Μετά τη δεύτερη διάσωση, το παιδί παραδόθηκε οριστικά στους οικείους του.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και προανάκριση

Μετά τις δύο διαδοχικές πτώσεις και διασώσεις, κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική εξέταση του εννιάχρονου παιδιού. Για τον λόγο αυτό, ο ανήλικος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η καλή κατάσταση της υγείας του και να αποκλειστεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Παράλληλα, για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου. Το συγκεκριμένο τμήμα υπάγεται στο Λιμεναρχείο Λευκάδας και έχει αναλάβει την διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο πτώσεις του παιδιού στη θάλασσα, καθώς και την καταγραφή όλων των λεπτομερειών του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki