Στη φυλακή άνδρας στη Λάρισα για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου

Ένας άνδρας οδηγήθηκε στη φυλακή, μετά από απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών. Η καταδίκη αφορά επίθεση σε βάρος της εγκύου συντρόφου του, για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη, κάτι που σημαίνει την άμεση έκτιση της ποινής.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών στον κατηγορούμενο. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς ο άνδρας φέρεται να χαστούκισε την έγκυο σύντροφό του.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, η έφεση που ασκήθηκε δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση φυλάκιση του καταδικασθέντα. Αυτή η πρόταση έγινε δεκτή από την πρόεδρο του δικαστηρίου, μετά την αγόρευση της εισαγγελέως.

Η κατάθεση της παθούσας και η στάση της

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γυναίκα κατέθεσε περιγράφοντας τη στιγμή του τσακωμού. Παρά την περιγραφή του συμβάντος, η ίδια ζήτησε από το δικαστήριο να δείξει επιείκεια στον σύντροφό της, εκφράζοντας την επιθυμία της για μια «δεύτερη ευκαιρία».

Ωστόσο, η εισαγγελέας, στην αγόρευσή της, επισήμανε πως η παθούσα ήταν φοβισμένη και γι’ αυτό δεν θέλησε να δώσει διάσταση στο συμβάν. Έγινε σαφές στο δικαστήριο ότι η γυναίκα φοβάται να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, παρά την αρχική της κατάθεση.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, αρνήθηκε ότι χαστούκισε τη σύντροφό του. Επιπλέον, δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης, ο άνδρας απευθύνθηκε στο δικαστήριο λέγοντας: «Να με βοηθήσετε γιατί περιμένω παιδί». Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη και στο παρελθόν για άλλου τύπου αδικήματα.

Η πρόταση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου. Στην αγόρευσή της, υπογράμμισε τη φοβισμένη στάση της παθούσας, η οποία δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω διάσταση στο συμβάν, παρά την επίθεση που δέχθηκε.

Ως προς την ποινή, η εισαγγελέας πρότεινε φυλάκιση δύο ετών, την έκτιση ολόκληρης της ποινής και τη μη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση. Η πρόταση αυτή έγινε τελικά δεκτή από την πρόεδρο του δικαστηρίου, οδηγώντας τον κατηγορούμενο στη φυλακή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos