Ο ανιχνευτής μετάλλων αποκάλυψε ταυτότητες Αυστραλού στρατιώτη 80 χρόνια μετά: Παραδόθηκαν στον 74χρονο γιο του

Μια απρόσμενη ανακάλυψη με ανιχνευτή μετάλλων οδήγησε σε ένα συγκινητικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, φέρνοντας ένα προσωπικό αντικείμενο ενός Αυστραλού στρατιώτη πίσω στην οικογένειά του, περισσότερες από οκτώ δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Alan Anderton εντόπισε μεταλλικές στρατιωτικές ταυτότητες που ανήκαν στον Leslie John Archer, έναν στρατιώτη που υπηρέτησε στις Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις. Το εύρημα επέτρεψε την επανασύνδεση με τον 74χρονο γιο του στρατιώτη, David Archer.

Η ανακάλυψη κοντά στο Darwin

Η ανακάλυψη των στρατιωτικών ταυτοτήτων πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026, σε μια περιοχή νότια του Darwin στην Αυστραλία. Ο Alan Anderton χρησιμοποιούσε τον ανιχνευτή μετάλλων του κοντά στον Blackmore River, στην περιοχή Tumbling Waters, όταν εντόπισε τα μεταλλικά αντικείμενα. Οι ταυτότητες ήταν ακόμα ευανάγνωστες, φέροντας το όνομα Leslie John Archer και τον αριθμό υπηρεσίας TX15590.

Αυτές οι πληροφορίες αποτέλεσαν το αρχικό και κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση του κατόχου τους. Η εύρεση αυτών των αντικειμένων, τόσα χρόνια μετά την απώλειά τους, σηματοδότησε την αρχή μιας προσπάθειας να επιστραφούν στην οικογένεια του στρατιώτη.

Ο στρατιώτης Leslie John Archer

Ο Leslie John Archer, στον οποίο ανήκαν οι ταυτότητες, γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1924. Κατατάχθηκε στις αυστραλιανές δυνάμεις το 1943, σε ηλικία 19 ετών, και υπηρέτησε στο 40ό Τάγμα Πεζικού κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στρατιωτικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του Virtual War Memorial Australia, το οποίο καταγράφει τον αριθμό υπηρεσίας TX15590 και τη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο τάγμα.

Ο Archer καταγόταν από το Snug της Τασμανίας. Σύμφωνα με τα ίδια αρχεία, ο Leslie John Archer απεβίωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 1992, σε ηλικία 68 ετών. Η ιστορία της στρατιωτικής του θητείας και της ζωής του αναδύθηκε ξανά χάρη στην ανακάλυψη των προσωπικών του αντικειμένων.

Η αναζήτηση της οικογένειας

Μετά την ανακάλυψη, ο Alan Anderton αποφάσισε να αναζητήσει την οικογένεια του Leslie John Archer. Ξεκίνησε μια έρευνα σε αρχεία, ενώ έλαβε βοήθεια και από άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με την ανίχνευση μετάλλων. Η αντιστοίχιση του ονόματος και του στρατιωτικού αριθμού που βρέθηκαν στις ταυτότητες με τα επίσημα στοιχεία ήταν καθοριστική για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του στρατιώτη.

Ο Anderton δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με την ανακάλυψη σε μια διαδικτυακή τοπική κοινότητα, ελπίζοντας να εντοπίσει συγγενείς του Archer. Αυτή η προσπάθεια απέδωσε καρπούς, καθώς η πληροφορία έφτασε στον David Archer, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ήταν ο γιος του Leslie.

Η παράδοση στον γιο του στρατιώτη

Η συγκινητική στιγμή της παράδοσης των ταυτοτήτων στον David Archer, ο οποίος είναι σήμερα 74 ετών, έκλεισε έναν κύκλο που είχε ανοίξει πριν από οκτώ δεκαετίες. Ο David επιβεβαίωσε την ταυτότητα του πατέρα του και εξέφρασε την έκπληψή του για το εύρημα. Ανέφερε ότι ο πατέρας του δεν είχε μιλήσει ποτέ στην οικογένεια για την απώλεια των ταυτοτήτων του όσο βρισκόταν στην περιοχή του Darwin.

Παρόλο που παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς χάθηκαν οι ταυτότητες και υπό ποιες συνθήκες, η ανακάλυψη του Alan Anderton έφερε πίσω στην οικογένεια ένα σημαντικό προσωπικό αντικείμενο, γεφυρώνοντας το χάσμα του χρόνου και προσφέροντας μια απρόσμενη σύνδεση με το παρελθόν του Leslie John Archer.

Με πληροφορίες από: Gazzetta