Ασυνήθιστη διάσωση αγελάδας 700 κιλών με ελικόπτερο στα Πυρηναία

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα στα Πυρηναία της Ισπανίας, όπου μια αγελάδα βάρους περίπου 700 κιλών μεταφέρθηκε με ελικόπτερο. Το ζώο είχε εγκλωβιστεί σε μια δύσβατη χαράδρα και η μεταφορά του κατέστη δυνατή μόνο μέσω αέρος. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό στα Πυρηναία

Η ασυνήθιστη αυτή επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στην οροσειρά των Πυρηναίων, στην περιοχή του Plan. Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στην κοιλάδα Gistau της Αραγονίας, μια περιοχή γνωστή για το δύσβατο και ορεινό της ανάγλυφο.

Μια αγελάδα, με βάρος που εκτιμάται μεταξύ 700 και 800 κιλών, βρέθηκε τραυματισμένη σε ένα σημείο από το οποίο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί μόνη της. Η κατάσταση του ζώου και η γεωγραφία του εδάφους καθιστούσαν αναγκαία μια ειδική προσέγγιση για τον απεγκλωβισμό του.

Η επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο

Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί η αγελάδα, κρίθηκε απαραίτητη η οργάνωση μιας επιχείρησης διάσωσης με τη χρήση ελικοπτέρου. Το δύσβατο έδαφος δεν επέτρεπε την προσέγγιση με οποιοδήποτε άλλο επίγειο μέσο, καθιστώντας την αερομεταφορά τη μοναδική βιώσιμη λύση.

Οι διασώστες, αφού προσέγγισαν το ζώο, τοποθέτησαν έναν ειδικό ιμάντα γύρω του. Στη συνέχεια, το ελικόπτερο ανέλαβε να ανυψώσει την αγελάδα από τη χαράδρα, ξεκινώντας τη διαδικασία της μεταφοράς της σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση αυτή απαιτούσε προσοχή και εξειδικευμένο χειρισμό.

Η αερομεταφορά και οι εντυπωσιακές εικόνες

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καταγράφηκαν πλάνα που δείχνουν την αγελάδα να αιωρείται δεμένη κάτω από το ελικόπτερο. Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από το εντυπωσιακό ορεινό τοπίο των Πυρηναίων, προσφέροντας μια ασυνήθιστη θέαση του ζώου στον αέρα.

Η εικόνα αυτή ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς ένα τόσο μεγάλο ζώο, με βάρος που κυμαίνεται από 700 έως 800 κιλά, μεταφερόταν κυριολεκτικά στον αέρα. Ο στόχος ήταν η ασφαλής επιστροφή του σε ένα σημείο όπου θα μπορούσε να ανακάμψει ή να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Η συμβολή της Air Lama Helicopters

Την δύσκολη αυτή αερομεταφορά του ζώου ανέλαβε η εταιρεία Air Lama Helicopters. Η εξειδίκευση και ο εξοπλισμός της εταιρείας ήταν καθοριστικοί για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, δεδομένων των συνθηκών και του βάρους του ζώου.

Αυτή η μέθοδος διάσωσης δεν είναι ασυνήθιστη σε περιπτώσεις όπου μεγάλα ζώα εγκλωβίζονται σε δύσβατες ορεινές περιοχές και δεν μπορούν να μετακινηθούν με επίγεια μέσα. Το ελικόπτερο προσφέρει τη δυνατότητα στους διασώστες να προσεγγίσουν και να απομακρύνουν τα ζώα από τέτοια σημεία, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.

Επιτυχής κατάληξη και viral βίντεο

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, και η αγελάδα κατάφερε να επιστρέψει σε ασφαλές έδαφος. Η αίσια έκβαση της προσπάθειας έφερε ανακούφιση στους εμπλεκόμενους και στην τοπική κοινότητα.

Το βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς έγινε ένα από τα πιο ασυνήθιστα και δημοφιλή πλάνα των τελευταίων ημερών, κάνοντας τον γύρο των social media και προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού για αυτό το σπάνιο περιστατικό στα Πυρηναία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta