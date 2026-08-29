Θανατηφόρο τροχαίο στον Χορτιάτη: Συνελήφθη ο 70χρονος οδηγός ΙΧ

Στη σύλληψη ενός 70χρονου οδηγού αυτοκινήτου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά από ένα τραγικό θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στον Χορτιάτη. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου μοτοσικλετιστή, βυθίζοντας σε πένθος την τοπική κοινωνία. Ο ηλικιωμένος οδηγός τέθηκε υπό κράτηση, καθώς οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Το χρονικό του δυστυχήματος στον Χορτιάτη

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, συγκεκριμένα στις 22:40, στην περιοχή του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, επρόκειτο για σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων. Το ένα όχημα ήταν μια μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο άτυχος 20χρονος νεαρός, και το άλλο ένα αυτοκίνητο, στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν ο 70χρονος οδηγός.

Η σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου μοτοσικλετιστή. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του επί τόπου ή λίγο μετά το συμβάν, προκαλώντας σοκ σε όσους βρέθηκαν στο σημείο. Οι αρχές κλήθηκαν άμεσα στον τόπο του δυστυχήματος για να καταγράψουν τα γεγονότα και να ξεκινήσουν την έρευνα.

Η σύλληψη του οδηγού του ΙΧ

Μετά το θανατηφόρο τροχαίο, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου οδηγού του αυτοκινήτου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για τέτοιου είδους περιστατικά. Ο οδηγός του ΙΧ οχήματος κρατείται, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος συγκέντρωσαν τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να σχηματίσουν μια αρχική εικόνα για το πώς συνέβη η σύγκρουση. Η σύλληψη του 70χρονου αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα στην προσπάθεια των αρχών να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Το αρμόδιο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως κύριο έργο την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και την εξέταση τυχόν μαρτυριών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι ειδικοί της Τροχαίας θα εξετάσουν κάθε πτυχή του περιστατικού, από την κατάσταση των οχημάτων μέχρι τις συνθήκες ορατότητας και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους εμπλεκόμενους. Στόχος είναι να αποδοθούν ευθύνες και να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη για τον θάνατο του 20χρονου μοτοσικλετιστή.

Οι εμπλεκόμενοι στο μοιραίο περιστατικό

Στο θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο άτομα, με τραγική κατάληξη για τον έναν εξ αυτών. Το θύμα ήταν ένας 20χρονος νεαρός άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα. Η ζωή του κόπηκε απότομα στην άσφαλτο του Χορτιάτη, προκαλώντας ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του και τους οικείους του. Η ταυτότητα του νεαρού έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Ο έτερος εμπλεκόμενος είναι ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά το συμβάν. Ο ηλικιωμένος άνδρας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου, καθώς η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ενέργειές της για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό το οδυνηρό δυστύχημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki