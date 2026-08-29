Η τηλεματική του ΟΑΣΑ εκτός λειτουργίας: Χωρίς ενημέρωση οι επιβάτες σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκαλώντας προβλήματα στην ενημέρωση των επιβατών για τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Η βλάβη έχει επηρεάσει τόσο τους πίνακες ανακοινώσεων που είναι εγκατεστημένοι σε εκατοντάδες στάσεις, όσο και την επίσημη εφαρμογή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για κινητά τηλέφωνα. Ως εκ τούτου, χιλιάδες πολίτες στερούνται τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις εκτιμώμενες ώρες άφιξης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η βλάβη στο σύστημα τηλεματικής

Η δυσλειτουργία στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να μην παρέχονται πλέον πληροφορίες στους επιβάτες. Αυτή η κατάσταση έχει ως άμεση συνέπεια την αδυναμία των πολιτών να ενημερωθούν για τον χρόνο διέλευσης του επόμενου λεωφορείου ή τρόλεϊ από τις στάσεις.

Η έκταση της βλάβης είναι σημαντική, καθώς έχει θέσει εκτός λειτουργίας όχι μόνο τους φυσικούς πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται σε εκατοντάδες στάσεις ανά την πόλη, αλλά και την ψηφιακή εφαρμογή του ΟΑΣΑ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από το επιβατικό κοινό.

Η ενημέρωση στους πίνακες και την εφαρμογή

Οι επιβάτες που περιμένουν στις στάσεις και προσπαθούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών πινάκων, αντικρίζουν πλέον μόνο το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία». Αυτό το μήνυμα έχει αντικαταστήσει τις συνήθεις ενδείξεις με τις εκτιμώμενες ώρες άφιξης των οχημάτων, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς καμία πληροφόρηση.

Παράλληλα, οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του ΟΑΣΑ για να ενημερωθούν για τα δρομολόγια, διαπιστώνουν ότι αυτή δεν «ανοίγει» και δεν παρέχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες. Η έλλειψη αυτής της δυνατότητας δημιουργεί προβλήματα, ειδικά για τους χιλιάδες επιβάτες που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και βασίζονται σε αυτήν για τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα. Στην ανακοίνωση αυτή, ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται εντατικά για την άμεση αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος.

Ο Οργανισμός ζητά την κατανόηση των επιβατών για την προσωρινή αναστάτωση που έχει προκληθεί από τη βλάβη. Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι, παρά τη δυσλειτουργία της τηλεματικής, τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ διεξάγονται κανονικά, διασφαλίζοντας τη μετακίνηση των πολιτών.

Λειτουργία μέσω ΣΔΙΤ και η σημασία της για τους επιβάτες

Το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, το οποίο επηρεάζεται από την τρέχουσα βλάβη, λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία. Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα μοντέλο Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), γεγονός που υπογραμμίζει τη σύνθετη φύση της υποδομής του.

Η εφαρμογή της τηλεματικής έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή προκειμένου να αποφύγουν τις πολύωρες αναμονές στις στάσεις, ένα ζήτημα που γίνεται ακόμα πιο έντονο σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες. Η παροχή ακριβούς ενημέρωσης για τις αφίξεις των οχημάτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον καθημερινό προγραμματισμό των μετακινήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki