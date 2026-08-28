Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα: Θλίψη στην κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, με πλήθος κόσμου να καταφθάνει από νωρίς για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Η εξόδιος ακολουθία στην Αγία Βαρβάρα

Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η σορός του είχε φτάσει στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα ήδη από τις 10:30. Πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων άνθρωποι της ελληνικής showbiz, του καλλιτεχνικού χώρου και συνεργάτες του από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, έδωσαν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν τον ερμηνευτή.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Στέλιος Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η Σάντρα Βουτσά, ο Διονύσης Σχοινάς, ο Φοίβος, ο Νίκος Βουρλιώτης και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Στεφάνια απέστειλαν επίσης συνεργάτες του στον Δήμο Βαρβάρας, τιμώντας τη μνήμη του καλλιτέχνη που με το ταλέντο και τον χαρακτήρα του κατάφερε να ξεχωρίσει στη μουσική βιομηχανία της χώρας.

Η μάχη για τη ζωή του Δημήτρη Κόκοτα

Ο Δημήτρης Κόκοτας έδωσε μια γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή επί δυόμισι χρόνια. Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη έμφραγμα. Στις 28 Μαρτίου του ίδιου έτους, κατά τη διάρκεια προβών για τη μουσική εκπομπή «J2US» του ALPHA, ο αγαπημένος ερμηνευτής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Έκτοτε, ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς και παρέμεινε σε καταστολή για αρκετούς μήνες. Τελικά, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου 2026, αφού υπέστη σηπτικό επεισόδιο, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Συγκλονισμένη η οικογένεια και το «ύστατο χαίρε»

Τραγικές φιγούρες στην εξόδιο ακολουθία ήταν η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Πετράκη, και η κόρη τους, Ριάνα. Η Κατερίνα Πετράκη, από την πρώτη στιγμή της νοσηλείας του Δημήτρη Κόκοτα, δεν υπήρξε μέρα που να μην τον επισκεφτεί στο νοσοκομείο, παραμένοντας στο πλευρό του μέχρι το τέλος.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη έχει απευθύνει παράκληση για διακριτικότητα, ζητώντας από τα Μέσα και τους θαυμαστές να επιδείξουν σεβασμό και διακριτικότητα αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Η ταφή του Δημήτρη Κόκοτα θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Οι τιμές από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υπηρετήσει ως δημοτικός σύμβουλος, αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του καλλιτέχνη. Παράλληλα, η δημοτική σημαία κυματίζει μεσίστια από την ημέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή, μέχρι και σήμερα.

Ο δήμος έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομά του, ενώ η αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», θα λάβει το όνομά του. Επιπλέον, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο. Στην είσοδο του ναού, έχει τοποθετηθεί κουτί δωρεών υπέρ του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», στη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα.

Η τελευταία συνέντευξη του καλλιτέχνη

Δύο μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει ο Γολγοθάς της υγείας του, στις 26 Μαρτίου του 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δώσει την τελευταία του συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου». Σε αυτή, είχε εξομολογηθεί: «Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά! Οκ, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους, του Μηλιωτάκη. Με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν, να είναι καλά και όλος ο κόσμος. Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή. Δηλαδή είμαι σε φάση να βγάλω καινούργιο τραγούδι…».

Στην ίδια συνέντευξη, είχε αναφερθεί και στην τηλεοπτική του παρουσία, δηλώνοντας: «Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω συχνά, και καθόλου έστω. Αν δεν έχεις κάτι να πεις πάνω στη δουλειά, για εμένα… Που βέβαια μετά το σκέφτηκα ξανά και είπα “κακώς, έπρεπε να έχω βγει”. Δηλαδή έπρεπε να έχω δώσει το παρών και ά».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis