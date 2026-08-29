Η απίστευτη ιστορία της αεροσυνοδού που επέζησε από πτώση 10.000 μέτρων

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1972, όταν η πτήση JAT 367 διαλύθηκε στον αέρα μετά από έκρηξη, πέφτοντας από ύψος 10.160 μέτρων. Από τους 28 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, μόνο ένα άτομο κατάφερε να επιζήσει: η αεροσυνοδός Βέσνα Βούλοβιτς.

Η μοιραία πτήση και η έκρηξη

Η μοιραία πτήση JAT 367 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 3:15 μ.μ. της 26ης Ιανουαρίου 1972. Μόλις 46 λεπτά αργότερα, ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από το Sebnitz της Ανατολικής Γερμανίας, σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη στον χώρο των αποσκευών. Η έκρηξη, που αποδόθηκε σε Κροάτες τρομοκράτες, είχε ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να διαλυθεί στον αέρα.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου έπεσαν κοντά στο τσεχικό χωριό Σρμπσκα Καμένιτσε, μετά από μια πτώση από ύψος 10.160 μέτρων. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική, αφήνοντας πίσω της μόνο συντρίμμια και μία διασωθείσα, την αεροσυνοδό Βέσνα Βούλοβιτς.

Η Βέσνα Βούλοβιτς: Η αεροσυνοδός που επέζησε

Η Βέσνα Βούλοβιτς εργαζόταν ως αεροσυνοδός για την εταιρεία JAT για λιγότερο από έναν χρόνο όταν συνέβη η αεροπορική καταστροφή. Η παρουσία της στο αεροσκάφος εκείνη την ημέρα έμελλε να την καταστήσει τη μοναδική επιζήσασα από τους 28 επιβαίνοντες.

Η ιστορία της Βούλοβιτς είναι μοναδική, καθώς κατάφερε να επιβιώσει από μια πτώση που θεωρείται αδύνατη. Η αντοχή της και οι συνθήκες της διάσωσής της την έκαναν γνωστή παγκοσμίως.

Η διάσωση και τα σοβαρά τραύματα

Την Βέσνα Βούλοβιτς εντόπισε ο Μπρούνο Χόνκε, κάτοικος της περιοχής Σρμπσκα Καμένιτσε, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως διασώστης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εμπειρία του Χόνκε αποδείχθηκε καθοριστική για την ανεύρεση και την αρχική φροντίδα της τραυματισμένης αεροσυνοδού.

Η κατάσταση της Βέσνα ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Είχε υποστεί βαριά τραύματα, περιλαμβανομένων καταγμάτων και στα δύο πόδια της, τριών σπονδύλων, της λεκάνης και αρκετών πλευρών. Επιπλέον, είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο. Παρά το μέγεθος των τραυμάτων της, η Βούλοβιτς ήταν ακόμα ζωντανή, αν και έπεσε σε κώμα και προσωρινά παρέλυσε από τη μέση και κάτω.

Αμνησία και η ανάμνηση της Σλοβενίας

Όταν η Βέσνα Βούλοβιτς ανέκαμψε από το κώμα, δεν θυμόταν τίποτα από τη συντριβή του αεροπλάνου. Η ίδια είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχω αμνησία από μία ώρα πριν από το δυστύχημα μέχρι και έναν μήνα μετά. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι είδα τους γονείς μου στο νοσοκομείο. Μιλούσα μαζί τους και τους ρωτούσα γιατί βρίσκονταν μαζί μου στη Σλοβενία».

Η αεροσυνοδός πίστευε αρχικά ότι βρισκόταν στη Σλοβενία, καθώς είχε επισκεφθεί τη Λιουμπλιάνα λίγο πριν από την πτήση της προς Κοπεγχάγη. Αυτή η αμνησία κάλυψε το τραυματικό γεγονός, αφήνοντάς της μόνο τις αναμνήσεις από την περίοδο πριν το δυστύχημα.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην επιβίωση

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση πιστεύουν ότι μια σειρά από εξαιρετικά ευνοϊκές συγκυρίες συνέβαλαν στο να σωθεί η ζωή της Βέσνα Βούλοβιτς. Ένας από τους βασικούς παράγοντες ήταν η θέση της μέσα στο αεροσκάφος.

Η Βούλοβιτς βρισκόταν στο πίσω μέρος της ατράκτου, το οποίο αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο αεροσκάφος μετά την έκρηξη. Αυτό το τμήμα της ατράκτου έπεσε πάνω σε ένα παχύ στρώμα χιονιού, γεγονός που εκτιμάται ότι μετρίασε σημαντικά την πρόσκρουση και της έδωσε μια μοναδική ευκαιρία επιβίωσης σε μια τόσο ακραία κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Reader