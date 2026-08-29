Έκτακτοι ψεκασμοί για τον ιό του Δυτικού Νείλου στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου προχωρά σε εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κουνουπιών στην περιοχή του. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΔΥ έχει κατατάξει τον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στις περιοχές υψηλού κινδύνου, κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εντατικοποίηση των προληπτικών μέτρων

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει ένα εντατικό πρόγραμμα παρεμβάσεων. Οι ψεκασμοί επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία που αποτελούν πιθανές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, όπως είναι τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου εντός των δημοτικών ορίων.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν επίσης την αντιμετώπιση των κουνουπιών σε σημεία όπου παρατηρούνται λιμνάζοντα νερά, τα οποία αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την αναπαραγωγή τους. Οι παρεμβάσεις επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές του δήμου, όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να συγκεντρώνονται σημαντικοί πληθυσμοί κουνουπιών, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής τους και τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης ασθενειών.

Η αιτία της έκτακτης κινητοποίησης

Η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών αποτελεί συνέπεια συγκεκριμένων υγειονομικών δεδομένων. Βασικός λόγος για αυτή την έκτακτη κινητοποίηση είναι η καταγραφή κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σε έναν γειτονικό δήμο, αυτόν των Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Η εμφάνιση αυτών των κρουσμάτων είχε ως άμεση συνέπεια την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου από τον ΕΟΔΥ στις περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του ιού. Αυτή η αξιολόγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας υπογραμμίζει την αναγκαιότητα λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας για τους κατοίκους.

Δηλώσεις του δημάρχου Λευτέρη Αλεξανδρίδη

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, κ. Λευτέρης Αλεξανδρίδης, τοποθετήθηκε επί του θέματος, τονίζοντας την ευθύνη της δημοτικής αρχής απέναντι στην υγεία των πολιτών. Στις δηλώσεις του, ο κ. Αλεξανδρίδης υπογράμμισε τη σημασία της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των συνδημοτών από τον ιό.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από την στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας δήμο, με συνέπεια ο ΕΟΔΥ να μας κατατάξει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει ο δήμος στην ασφάλεια και την ευημερία των κατοίκων του.

Η περίοδος αυξημένου κινδύνου και η συνέχεια των παρεμβάσεων

Η τρέχουσα χρονική περίοδος, η οποία εκτείνεται έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου, έχει χαρακτηριστεί ως περίοδος αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό σημαίνει ότι η επαγρύπνηση και οι προληπτικές ενέργειες είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου για την καταπολέμηση των κουνουπιών δεν θα είναι περιορισμένης διάρκειας. Αντιθέτως, αναμένεται να συνεχιστούν αδιάκοπα μέχρι οι επιστήμονες να διαπιστώσουν μια σαφή ύφεση της κυκλοφορίας του ιού στην περιοχή. Αυτή η δέσμευση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα της δημόσιας υγείας από τη δημοτική αρχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki