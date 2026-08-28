Ιός του Δυτικού Νείλου: «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για την αυξητική τάση των κρουσμάτων

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι επιστήμονες αναφορικά με την αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ιδιαίτερο προβληματισμό έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που αφορά έναν 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις της νόσου αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς.

Αυξητική τάση και ανησυχία

Η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στο EΡT news, υπογράμμισε την αυξητική τάση των κρουσμάτων σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια, πέρυσι είχαν καταγραφεί εννέα θάνατοι από τον ιό, ενώ φέτος ο αριθμός αυτός έχει ήδη ξεπεραστεί.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι η πορεία της κατάστασης μέσα στους επόμενους μήνες, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η εξέλιξη των κρουσμάτων θα εξαρτηθεί τόσο από τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, όσο και από την αποτελεσματικότητα της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η καθηγήτρια Ψαλτοπούλου διευκρίνισε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει τη δυνατότητα να προσβάλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα, καθιστώντας τις λοιμώξεις συχνά ασυμπτωματικές και μη καταγεγραμμένες.

Μεγαλύτερο κίνδυνο για την εμφάνιση σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν κυρίως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Επιπλέον, άνθρωποι με υποκείμενα προβλήματα υγείας, καθώς και ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θεωρούνται επίσης ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρές επιπλοκές.

Σοβαρά συμπτώματα και άμεση ιατρική βοήθεια

Στις περιπτώσεις όπου η νόσηση είναι σοβαρή, ο ιός μπορεί να προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν έντονο πονοκέφαλο, πυρετό, λήθαργο, διαταραχές συνείδησης, σπασμούς, ακόμα και παράλυση.

Η εμφάνιση οποιουδήποτε από αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να οδηγήσει άμεσα στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και στη μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο. Εκεί, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ειδικές εξετάσεις που απαιτούνται για την ορθή διάγνωση της νόσης. Παρόλο που δεν σημαίνει ότι κάθε περιστατικό με πυρετό ή πονοκέφαλο οφείλεται στον ιό του Δυτικού Νείλου, η έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Η σημασία της επιδημιολογικής επιτήρησης

Η καθηγήτρια υπογράμμισε ότι οι σοβαρές περιπτώσεις που καταγράφονται δεν αντιστοιχούν στο σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματική και δεν καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία. Αυτό καθιστά την επιδημιολογική παρακολούθηση ακόμα πιο σύνθετη.

Ιδιαίτερη σημασία στην επιδημιολογική παρακολούθηση έχουν οι περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτές οι περιπτώσεις συνδέονται με σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, καθιστώντας την αναγνώριση και παρακολούθησή τους κρίσιμη.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr