Με αρκετή ζέστη αναμένεται να αποχαιρετήσει ο Αύγουστος τη χώρα, καθώς πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής ξεχύνονται. Ο Σεπτέμβριος θα ξεκινήσει επίσης με αρκετή ζέστη και ξηρασία, ενώ προβλέπονται αυξομειώσεις των μελτεμιών προς την πλευρά του Αιγαίου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών στη χώρα.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει στη δυτική και νότια Ελλάδα κοντά στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, οι τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 36 με 38 βαθμούς.

Για σήμερα, οι βοριάδες ενισχύονται και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται ένα κύμα αστάθειας στα βόρεια και βορειοανατολικά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές αισθητές θερμοκρασίες

Το Meteo αναφέρεται στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές οι τιμές είναι οι υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού. Επισημαίνεται ότι η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη όχι τόσο λόγω ακραίων μέγιστων θερμοκρασιών, αλλά λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές υγρασίας, γεγονός που κάνει τη ζέστη σχεδόν ανυπόφορη.

Στη δυτική Ελλάδα, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία άγγιξε ακόμη και τους 46-48°C τις τελευταίες ημέρες. Ειδικότερα, την Πέμπτη 27 Αυγούστου, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία καταγράφηκε στο Αιτωλικό, φτάνοντας τους 49,9°C.

Ο καιρός σε διάφορες περιοχές

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς. Τοπικά, στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Σχεδόν αίθριος καιρός αναμένεται με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες προβλέπεται βελτίωση, πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία θα κυμανθεί από 20 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr