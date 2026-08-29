Μεσολόγγι: Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο μετά από εφημερία

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όπου ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δωμάτιο εφημερίας. Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε γύρω στις 8:30 το πρωί από συνάδελφό του, η οποία είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για να τον αντικαταστήσει στη βάρδια του. Ο 48χρονος, πατέρας ενός οκτάχρονου παιδιού, φέρεται να μην αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Ο εντοπισμός του 48χρονου γιατρού

Το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, λίγο μετά τις 8:30, μία συνάδελφος του 48χρονου αναισθησιολόγου έφτασε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου με σκοπό να αναλάβει την επόμενη βάρδια. Ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο εφημερίας, εντόπισε τον γιατρό νεκρό, κάτω από το κρεβάτι.

Ο 48χρονος είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα της εφημερίας από το προηγούμενο βράδυ, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Οι γιατροί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο πραγματοποιούν 24ωρες εφημερίες, γεγονός που σημαίνει ότι ο εκλιπών βρισκόταν σε υπηρεσία από το πρωί της Παρασκευής.

Δηλώσεις από την ΠΟΕΔΗΝ

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι ο 48χρονος συνάδελφος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 8χρονου παιδιού, ενώ δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Ο κ. Γιαννάκος τόνισε πως, σε τέτοιες περιπτώσεις, η σκέψη της Ομοσπονδίας στρέφεται πάντα στην εργασιακή εξουθένωση. Σημείωσε επίσης ότι στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούν συνολικά δύο αναισθησιολόγοι, υπογραμμίζοντας πιθανώς το φόρτο εργασίας. Ο ίδιος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλιπόντος.

Η θέση των εργαζομένων του νοσοκομείου

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Μεσολογγίου, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό του αναισθησιολόγου νεκρού στο δωμάτιο εφημερίας. Δήλωσε ότι ο γιατρός βρέθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί, όταν έφτασε η συνάδελφός του για την αλλαγή της εφημερίας.

Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε πως ο εκλιπών βρισκόταν σε εφημερία από το πρωί της προηγούμενης ημέρας, καθώς οι γιατροί πραγματοποιούν 24ωρες βάρδιες. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την αιτία θανάτου του συναδέλφου του, ούτε αν είχε προηγηθεί εξουθένωση ή αν υπήρχαν υποκείμενα νοσήματα. Εξέφρασε και αυτός τα συλλυπητήριά του στους οικείους του γιατρού, τονίζοντας ότι είχε οικογένεια και ένα παιδάκι.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι ο 48χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, ωστόσο αυτό θα διαπιστωθεί με ακρίβεια μετά τις απαραίτητες εξετάσεις. Για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου του γιατρού, έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του τραγικού συμβάντος, παρέχοντας επίσημα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 48χρονος αναισθησιολόγος κατά τη διάρκεια της εφημερίας του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos