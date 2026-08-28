Η οδυνηρή ευρωπαϊκή αποτυχία του ΠΑΟΚ και οι παράγοντες που οδήγησαν στον αποκλεισμό

Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη με έναν τρόπο που χαρακτηρίζεται οδυνηρός και σαδιστικός, προκαλώντας σοκ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Παρόλο που υπήρχαν σημάδια που προμήνυαν την αποτυχία, το τέλος της ευρωπαϊκής πορείας ήρθε άδικα. Η χρονιά του 2026 έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η πιο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια τεράστια κρίση.

Ευρωπαϊκό τέλος με οδυνηρό τρόπο

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει προκαλέσει έντονα συναισθήματα, με τον τρόπο που αυτός επήλθε να περιγράφεται ως εντελώς σαδιστικός. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου δηλώνει σοκαρισμένος από την εξέλιξη, παρόλο που τα σημάδια που οδηγούσαν σε αυτή την αποτυχία ήταν ορατά εδώ και πολλούς μήνες. Το σενάριο του αποκλεισμού γράφτηκε με βασανιστικό τρόπο, φέρνοντας ένα άδικο τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου.

Η χρονιά του 2026 διαγράφεται ως η πιο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τεράστια κρίση. Η ομάδα δείχνει αδύναμη τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων, ενώ η διαχείριση αυτής της κατάστασης γίνεται χωρίς την παρουσία του Ράζβαν Λουτσέσκου στον πάγκο της.

Οι αιτίες της αποτυχίας: Μια σύνθετη εικόνα

Η μεγάλη αποτυχία του ΠΑΟΚ δεν οφείλεται σε ένα ή δύο μεμονωμένα ζητήματα, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων και αποφάσεων που συσσωρεύτηκαν. Για να καταγραφούν δίκαια και αντικειμενικά όλα όσα συνέβησαν και οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, απαιτείται ψυχραιμία και η εξέταση όλων των παραγόντων. Η προσέγγιση που εστιάζει σε ένα ή δύο μόνο γεγονότα θεωρείται ότι στερείται αντίληψης ή υποκρύπτει εμπάθεια και υστεροβουλία.

Τα τεράστια λάθη που έγιναν από τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλούς μήνες πρέπει να συνδυάζονται με καταδικαστικές αποφάσεις, όπως η «κλοπή» με το πέναλτι στο 88ο λεπτό και όλα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων με την Άντερλεχτ. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την εικόνα της φετινής αποτυχίας.

Η κληρονομιά της περσινής σεζόν και η διαχείριση του ρόστερ

Ο ΠΑΟΚ φέτος πληρώνει και τις τραγικές ενέργειες ή παραλείψεις της περσινής αγωνιστικής περιόδου. Μια κάκιστη διαχείριση οδήγησε σε ένα πρωτοφανές «κάψιμο» παικτών, οι οποίοι ακόμη λείπουν από την ομάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης αποτελεί η περίπτωση του Μεϊτέ.

Επιπλέον, η κάκιστη διαχείριση του ρόστερ, το οποίο έδειχνε να λειτουργεί αποτελεσματικά μέχρι τον Φεβρουάριο, συνέβαλε στην αρνητική εξέλιξη. Παράλληλα, προέκυψαν ατυχείς και πρωτοφανείς τραυματισμοί, οι οποίοι επηρέασαν ακόμη και τους γιατρούς και φυσιοθεραπευτές της ομάδας, οι οποίοι έπρεπε να ασχολούνται με δεκάδες τραυματίες. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε ηττοπάθεια και σε «ποδοσφαιρικές αυτοκτονίες».

Οι «ποδοσφαιρικές αυτοκτονίες» και τα προκριματικά

Οι «ποδοσφαιρικές αυτοκτονίες» του ΠΑΟΚ εκδηλώθηκαν σε κρίσιμα σημεία της περσινής σεζόν. Συγκεκριμένα, αναφέρονται ο τελικός κυπέλλου, ο τελικός της Λεωφόρου και κομβικά ματς πρωταθλήματος, όπως αυτό του Βόλου. Αυτές οι αποτυχίες συνέβαλαν στην ανάγκη του ΠΑΟΚ να αγωνιστεί φέτος σε τρία προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η υποχρέωση για τρεις προκριματικούς αγώνες ήταν άμεση συνέπεια της απίστευτης αποτυχίας της προηγούμενης σεζόν, ειδικά στο κύπελλο και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έληξε 2-2. Αυτή η επιπλέον επιβάρυνση στο αγωνιστικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αδυναμίες, δημιούργησε ένα δύσκολο πλαίσιο για την ομάδα.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και οι μεταγραφές

Σε αυτή τη συγκυρία, ο Σαββίδης έλαβε την απόφαση να τερματίσει τη συνεργασία με τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Μια τέτοια απόφαση, ανεξαρτήτως του πού θα λαμβανόταν ποδοσφαιρικά σε όλο τον πλανήτη, θα έφερνε αρνητικές συνέπειες στο πρώτο στάδιο, ειδικά μετά από τόσα χρόνια συνήθειας με τον συγκεκριμένο προπονητή.

Ο ΠΑΟΚ ενεπλάκη σε πολλά καλοκαιρινά προκριματικά, για την επιτυχία στα οποία υπάρχει ένα μόνο μυστικό: οι λίγες αλλαγές στην ομάδα. Ωστόσο, ο σύλλογος προχώρησε σε αλλαγή προπονητή και περίπου δέκα παικτών. Επιπλέον, άλλαξε και αθλητικό-τεχνικό διευθυντή, οι οποίοι κατάφεραν σχετικά γρήγορα να ετοιμαστούν για πάρα πολλές μεταγραφές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta