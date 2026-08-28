Σχολικά είδη: Το μέσο κόστος για τη νέα σχολική χρονιά

Οι οικογένειες βρίσκονται ήδη σε τροχιά προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς οι πρώτες επισκέψεις στα καταστήματα για την προμήθεια των απαραίτητων σχολικών ειδών έχουν ξεκινήσει. Τα οικονομικά δεδομένα για τα βασικά σχολικά είδη κινούνται, σε γενικές γραμμές, στα ίδια επίπεδα με την περασμένη περίοδο.

Το κόστος των βασικών σχολικών ειδών

Σύμφωνα με έρευνα τιμών στην αγορά που διενήργησε το Ertnews Radio 105,8, το μέσο κόστος για τα βασικά σχολικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Το συνολικό ύψος της δαπάνης θα καθοριστεί τελικά από τις εξατομικευμένες ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση των 100 με 120 ευρώ δεν περιλαμβάνει βασικά είδη εξοπλισμού. Σε αυτά συγκαταλέγονται η σχολική τσάντα, το παγούρι και το δοχείο φαγητού, τα οποία αποτελούν ξεχωριστή δαπάνη για τους γονείς.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr