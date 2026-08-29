Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην 3ης Σεπτεμβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο τετραόροφο κτήριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, εντοπίζεται στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση του έργου των αρχών.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία και την αποτελεσματικότερη κατάσβεση. Το έργο των πυροσβεστών επικεντρώνεται στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και στον έλεγχο της κατάστασης εντός του εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίζεται αποκλειστικά στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του τετραώροφου κτηρίου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενα κτήρια ή άλλους χώρους, κάτι που επιτρέπει στις δυνάμεις να επιχειρούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και να περιορίσουν το συμβάν αποτελεσματικά.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, καθώς και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και την αποφυγή κινδύνων για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σολωμού, ξεκινώντας από το ύψος της οδού Μάρνη. Παράλληλα, έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας και στην αριστερή λωρίδα της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα που εκτείνεται από το ύψος της οδού Σολωμού έως το ύψος της οδού Στουρνάρη. Επιπλέον, η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο τμήμα του κεντρικού οδικού άξονα.

Η διερεύνηση των αιτιών

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε άμεσα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά και να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή εμπρησμό.

Οι αρμόδιες αρχές θα συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης και οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η διεξαγωγή της έρευνας από το ειδικό κλιμάκιο αποτελεί πάγια τακτική σε περιπτώσεις πυρκαγιών, ιδίως σε εγκαταλελειμμένα κτήρια, όπου οι συνθήκες μπορεί να είναι περίπλοκες.

Το χρονικό του συμβάντος

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρχών και την κινητοποίηση των κατοίκων και των περαστικών της περιοχής. Η άμεση αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς στους δύο πρώτους ορόφους.

Τα εγκαταλελειμμένα κτήρια στο κέντρο της πόλης αποτελούν συχνά εστίες κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών, είτε λόγω αμέλειας είτε λόγω άλλων παραγόντων. Η συγκεκριμένη φωτιά στην 3ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει την ανάγκη για προσοχή σε τέτοιου είδους κατασκευές, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr, Reader