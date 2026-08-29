Ένας 34χρονος συνελήφθη για επιδειξία σε λεωφορείο στην Κηφισίας

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 28ης Αυγούστου 2026, μέσα σε λεωφορείο που κινούνταν κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας. Ένας άνδρας, επιβάτης του οχήματος, προέβη σε πράξεις επιδειξίας μπροστά σε ανήλικα κορίτσια, προκαλώντας άμεση αντίδραση και κινητοποίηση των αρχών. Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη του δράστη.

Το περιστατικό μέσα στο λεωφορείο

Το απόγευμα της Παρασκευής, 28ης Αυγούστου 2026, οι επιβάτες ενός λεωφορείου που διέσχιζε τη λεωφόρο Κηφισίας έγιναν μάρτυρες ενός εξαιρετικά δυσάρεστου γεγονότος. Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η πράξη αυτή συνέβη μπροστά σε δύο κορίτσια, ηλικίας μόλις 16 ετών, τα οποία ήταν επίσης επιβάτες του ίδιου λεωφορείου.

Ο δράστης δεν περιορίστηκε στην επίδειξη, αλλά προχώρησε και σε πράξη αυνανισμού, εκτελώντας την μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων κοριτσιών. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση και οδήγησε σε κινητοποίηση, με αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για τη σύλληψή του. Η σοβαρότητα των πράξεων αυτών, σε δημόσιο χώρο και ενώπιον ανηλίκων, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, υπήρξε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Ειδικότερα, η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο της λεωφόρου Κηφισίας, όπου βρισκόταν το λεωφορείο. Η ταχύτητα αντίδρασης των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη, αποτρέποντας περαιτέρω ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Η ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα που είχε προβεί στις ανάρμοστες πράξεις. Ο 34χρονος επιδειξίας συνελήφθη επί τόπου, μέσα στο λεωφορείο, και οδηγήθηκε στα κρατητήρια, όπου και κρατείται εν αναμονή των περαιτέρω νομικών διαδικασιών. Η άμεση επέμβαση της ΔΙΑΣ εξασφάλισε ότι ο δράστης δεν θα διέφευγε.

Η ταυτότητα του συλληφθέντος

Ο άνδρας που συνελήφθη και κατηγορείται για το περιστατικό επιδειξίας είναι ηλικίας 34 ετών. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε κατά τη σύλληψή του από την ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία τον μετέφερε στα κρατητήρια. Εκεί, ο 34χρονος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η περιγραφή του ως «επιδειξία» στις αρχικές πληροφορίες υπογραμμίζει τη φύση των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δεδομένης της άμεσης αντίδρασης των αρχών μετά την καταγγελία του περιστατικού. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τον συλληφθέντα να αναμένει την εκδίκαση.

Οι νομικές συνέπειες για τον δράστη

Ο 34χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, δηλαδή την επομένη της σύλληψής του, ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί εις βάρος του περιγράφεται ως βαρύ, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται, ιδίως λόγω της παρουσίας ανηλίκων και του δημόσιου χαρακτήρα του περιστατικού.

Η διαδικασία του αυτοφώρου προβλέπει την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς ο δράστης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν την επίδειξη γεννητικών οργάνων και τον αυνανισμό μπροστά σε ανήλικα, γεγονότα που συνέβησαν εντός δημόσιου μέσου μεταφοράς, στη λεωφόρο Κηφισίας. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για την τύχη του 34χρονου, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των πράξεών του.

Με πληροφορίες από: Newsit