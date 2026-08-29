9Χρονος σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμό στη Μαραθιά

Ένα 9χρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο του Πύργου, αντιμετωπίζοντας κρίσιμη κατάσταση, μετά από ένα περιστατικό πνιγμού στην παραλία της Μαραθιάς. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των ιατρικών υπηρεσιών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό στη Μαραθιά και η άμεση αντίδραση

Το δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Μαραθιάς, όταν ο 9χρονος βρέθηκε σε κίνδυνο πνιγμού. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί φέρεται να κατάπιε σημαντική ποσότητα θαλασσινού νερού, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Η άμεση επέμβαση ήταν καθοριστική. Στο σημείο έσπευσε τάχιστα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εκεί, μια ομάδα γιατρών ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να επαναφέρει το παιδί.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στην Αμαλιάδα

Στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να επαναφέρουν το 9χρονο αγοράκι. Η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτώντας άμεσες και εντατικές ενέργειες από το ιατρικό προσωπικό. Οι προσπάθειες αυτές ήταν κρίσιμες για την αρχική σταθεροποίηση του παιδιού.

Μετά τις πρώτες αυτές κρίσιμες ώρες και την αρχική του επαναφορά, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του 9χρονου στο Νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω και εξειδικευμένη φροντίδα. Εκεί, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του γιατρού Βαγγέλη Δημητρόπουλου

Τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε το ιατρικό προσωπικό περιέγραψε ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, μέσα από ανάρτησή του. Ο ίδιος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και την αγωνία που επικράτησε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για την επαναφορά του παιδιού. Περιέγραψε την εικόνα του 9χρονου κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει!».

Ο γιατρός τόνισε την αποφασιστικότητα και την αφοσίωση με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση: «Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ότι έπρεπε!». Οι προσπάθειές του είχαν αποτέλεσμα, καθώς όπως ανέφερε, «Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφυγμό και τα ματάκια του ανοιγόκλειναν». Η επιτυχία αυτής της μάχης για τη ζωή του παιδιού προσέφερε μεγάλη δικαίωση στον ίδιο και την ομάδα του. «Πόση δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία! Ηθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει», κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δημητρόπουλος, εκφράζοντας την ελπίδα του για την πλήρη ανάρρωση του 9χρονου.

Η κρίσιμη κατάσταση και η διακομιδή στο Ρίο

Παρά τις αρχικές υπεράνθρωπες προσπάθειες και την επαναφορά του, η κατάσταση της υγείας του 9χρονου αγοριού παραμένει κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, οι γιατροί έχουν αποφασίσει τη μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα. Συγκεκριμένα, το παιδί αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Η διακομιδή αυτή θα πραγματοποιηθεί μόλις σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Ρίο θεωρείται απαραίτητη για την παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας και υποστήριξης στον 9χρονο, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki