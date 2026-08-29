Ιός Δυτικού Νείλου: Έξαρση κρουσμάτων και ανησυχία για τον πραγματικό αριθμό

Εβδομήντα πέντε νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εγχώριων περιστατικών σε 232 έως τις 26 Αυγούστου. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19, ενώ τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 13 δήμους της χώρας.

Οι ειδικοί εκφράζουν προβληματισμό, καθώς αναμένουν κορύφωση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες, ενώ η αποκλιμάκωση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σε μία με δύο εβδομάδες.

Η ανησυχία των ειδικών και η γεωγραφική κατανομή

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους ειδικούς είναι ότι ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι πολύ μεγαλύτερος από τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Συγκεκριμένα, οκτώ στους δέκα φορείς του ιού δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων παρατηρείται στην Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 περιστατικά. Από το σύνολο των κρουσμάτων, τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, υποδηλώνοντας σοβαρή νόσηση.

Σύγκριση με πέρυσι και παράγοντες εξέλιξης

Η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας. Η κυρία Ψαλτοπούλου σημείωσε ότι υπάρχει σίγουρα αυξητική τάση στην έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο αριθμός των θανάτων έχει ήδη ξεπεράσει τους εννέα που είχαν καταγραφεί πέρυσι.

Η περαιτέρω πορεία της κατάστασης μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα εξαρτηθεί τόσο από τις κλιματολογικές συνθήκες όσο και από την επιδημιολογική επιτήρηση.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προσβάλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητα όσων μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα. Η κυρία Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν κυρίως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και άνθρωποι με υποκείμενα προβλήματα υγείας ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Ερευνητικό πρόγραμμα για rapid test

Την ίδια ώρα, ελληνική αντιπροσωπεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη δυνατότητα διάγνωσης της παρουσίας του ιού με μία σταγόνα αίματος, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία. Στην ερευνητική ομάδα περιλαμβάνονται επιστήμονες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εσθονία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία, η οποία αντιμετωπίζει επίσης σημαντικό πρόβλημα με τέτοιες νόσους.

Με πληροφορίες από: enikos.gr