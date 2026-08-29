Παραλίες χωρίς περιορισμούς: Η αυτονόητη πλήρης πρόσβαση των ΑμεΑ παραμένει ζητούμενο στην Ελλάδα

Για χιλιάδες ανθρώπους με αναπηρία, το καλοκαιρινό μπάνιο στη θάλασσα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο, καθώς η πρόσβαση συχνά σταματά λίγα μέτρα πριν από την ακτή. Παρόλο που υποδομές υπάρχουν σε αρκετές παραλίες, η πλήρης λειτουργικότητα και η αδιάλειπτη προσβασιμότητα παραμένουν ζητούμενο. Ακόμη και το 2026, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυσιολογική.

Η πραγματικότητα της προσβασιμότητας στις ακτές

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η απόφαση για ένα μπάνιο στη θάλασσα είναι μια υπόθεση λίγων λεπτών, που απαιτεί απλώς μαγιό, πετσέτα και αντηλιακό πριν την αναχώρηση για την παραλία. Ωστόσο, για ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, η ίδια έξοδος μετατρέπεται σε μια σύνθετη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αναζήτηση μιας προσβάσιμης παραλίας, την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στάθμευσης και ενός διαδρόμου που να οδηγεί μέχρι το νερό.

Επιπλέον, απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμού εισόδου στη θάλασσα, προσβάσιμης τουαλέτας και ντους, καθώς και η βεβαιότητα ότι όλες αυτές οι υποδομές θα λειτουργούν κανονικά κατά την άφιξη. Η απουσία οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία καθιστά την πρόσβαση προβληματική και συχνά αδύνατη.

Η πρόοδος και οι ελλείψεις

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητας στις παραλίες. Ειδικά συστήματα αυτόνομης πρόσβασης έχουν εγκατασταθεί σε εκατοντάδες ακτές της χώρας, προσφέροντας μια σαφώς καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με το παρελθόν. Παρόλα αυτά, η απλή ύπαρξη ενός μηχανισμού στην παραλία δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την πλήρη προσβασιμότητα, και αυτό ακριβώς είναι το σημείο όπου κρίνεται η πραγματική κατάσταση.

Στην πράξη, η πρόσβαση παραμένει συχνά μισή. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, ένα σύστημα πρόσβασης στη θάλασσα, όταν κάποιος πρέπει να διασχίσει άμμο, πέτρες ή ένα πρόχειρο μονοπάτι για να φτάσει σε αυτό; Επίσης, τι σημαίνει ένας μηχανισμός που υπάρχει αλλά παραμένει εκτός λειτουργίας, ή μια «προσβάσιμη παραλία» χωρίς προσβάσιμο πάρκινγκ, αποδυτήρια ή τουαλέτα; Αυτά τα ζητήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στην προσβασιμότητα.

Καταγγελίες και λειτουργικά προβλήματα

Οι καταγγελίες που έχουν καταγραφεί και το φετινό καλοκαίρι από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) είναι ενδεικτικές των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται. Σε αρκετές περιοχές, συστήματα που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν αφαιρεθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο εξοπλισμός παραμένει ανενεργός, καθιστώντας τον άχρηστο για τους χρήστες.

Επιπλέον, έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις στην εγκατάσταση νέων υποδομών, καθώς και διάφορα λειτουργικά προβλήματα που εμποδίζουν την απρόσκοπτη χρήση των υπαρχόντων συστημάτων. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, λειτουργούν λιγότερα από τα μισά των διαθέσιμων συστημάτων, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Υπάρχουσες λύσεις και χρηματοδότηση

Το παράδοξο της κατάστασης είναι ότι το ζήτημα της προσβασιμότητας στις παραλίες δεν αποτελεί πλέον ένα άγνωστο ή τεχνικά δύσκολο εγχείρημα. Υπάρχουν πλέον διαθέσιμες λύσεις, αναπτυγμένη τεχνογνωσία και επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το γνωστό σύστημα Seatrac, για παράδειγμα, αποτελεί μια ελληνική τεχνολογική λύση που παρέχει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη θάλασσα με μεγαλύτερη αυτονομία και ασφάλεια.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικά ποσά για τη δημιουργία και την αναβάθμιση προσβάσιμων παραλιών σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνει ότι οι πόροι και οι τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στην έλλειψη μέσων, αλλά στην αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των υπαρχόντων λύσεων.

Το ζητούμενο της πλήρους λειτουργίας

Συνεπώς, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορούμε να προσφέρουμε προσβάσιμες παραλίες, αλλά αν θέλουμε να λειτουργούν όλα τα συστήματα και οι υποδομές όπως πρέπει. Η προσβασιμότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή καλοκαιρινή «παροχή» που προστίθεται σε μια παραλία με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής της εικόνας. Δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο, ούτε ένα ακόμα κουτάκι που πρέπει να τσεκαριστεί για να αποκτήσει μια παραλία μια συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Η συζήτηση πρέπει να μετατοπιστεί προς τη λογική της ισότιμης συμμετοχής στον δημόσιο χώρο, διασφαλίζοντας ότι η πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και όχι μια προαιρετική διευκόλυνση. Η λειτουργία όλων των υποδομών με συνέπεια και αποτελεσματικότητα είναι κρίσιμη για την πραγματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki