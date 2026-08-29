Ψυχολόγος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών: Το βιογραφικό του και οι διάλογοι του «κοριού»

Σε μια υπόθεση που απασχολεί τις αρχές, ένας ψυχολόγος συνελήφθη με την κατηγορία ότι προμήθευε ναρκωτικές ουσίες σε έναν 41χρονο διακινητή από το Χαϊδάρι. Ο διακινητής φέρεται να είχε μετατρέψει το σπίτι του σε ένα «σούπερ μάρκετ» παραισθησιογόνων ουσιών. Ο ψυχολόγος, με ένα πλούσιο βιογραφικό, διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά, όπου παρείχε υπηρεσίες κλινικής υπνοθεραπείας και ψυχοθεραπείας.

Το «πλούσιο» βιογραφικό του ψυχολόγου

Ο συλληφθείς ψυχολόγος παρουσίαζε ένα εκτενές επαγγελματικό προφίλ. Σύμφωνα με την επαγγελματική του κάρτα, δήλωνε ότι είναι γνωστικός νευροψυχολόγος, κλινικός υπνοθεραπευτής και ψυχοθεραπευτής. Αυτές οι ιδιότητες υποδηλώνουν μια ευρεία κατάρτιση στον τομέα της ψυχικής υγείας και των θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Επιπλέον, ο ψυχολόγος διατηρούσε γραφείο στην περιοχή του Πειραιά, το οποίο χαρακτηριζόταν ως κέντρο κλινικής υπνοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Πέρα από τις επίσημες ιδιότητές του, ο ίδιος συστηνόταν και ως «προπονητής ζωής και μυαλού», μια ονομασία που υποδηλώνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσωπική ανάπτυξη και ευεξία.

Η κατηγορία για διακίνηση ουσιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, ο ψυχολόγος φέρεται να παρέδιδε διάφορες ναρκωτικές ουσίες στον 41χρονο διακινητή. Μεταξύ των ουσιών που αναφέρονται είναι το MDMA, το LSD, καθώς και διάφορα χάπια. Η δράση του ψυχολόγου φέρεται να τροφοδοτούσε το δίκτυο του 41χρονου, ο οποίος είχε μετατρέψει την κατοικία του στο Χαϊδάρι σε κέντρο διακίνησης παραισθησιογόνων ουσιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω της παρακολούθησης των τηλεφωνικών επικοινωνιών, όπου καταγράφηκαν συνομιλίες που φωτίζουν τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως το εύρος της δραστηριότητας και τυχόν άλλους εμπλεκόμενους.

Οι συνομιλίες του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε συνομιλίες μεταξύ του 41χρονου διακινητή και ενός πελάτη του. Σε αυτές τις συνομιλίες, ο 41χρονος αναφέρεται στον ψυχολόγο με το προσωνύμιο «γιατρός», υποδεικνύοντας τη σχέση τους και την πηγή προμήθειας των ουσιών.

Σε έναν χαρακτηριστικό διάλογο, ο 41χρονος αναφέρει: «Ο γιατρός μου το έχει δώσει, δεν ξέρω αν έχει άλλη κόκα-κόλα αλλά γ… η κόκα κόλα». Ο πελάτης απαντά: «Γ… το ξέρω απ’έξω και ανακατωτά το συγκεκριμένο. Άστο, σαϊκεντέλα και σαϊκεντέλικ μέσα έχει. Παθαίνω νιάου, εγώ το πίνω συνέχεια, αν πάω σε πάρτυ το πίνω το πρωί, 6 η ώρα, 7. Να μη με πονάει η μέση. A…όμως θα βρούμε; Έχει ο γιατρός;».

Παραγγελίες και «παρασκευή» ουσιών

Η συνομιλία συνεχίζεται με τον 41χρονο να διαβεβαιώνει τον πελάτη ότι ο «γιατρός» έχει «τα πάντα». Αναφέρει μάλιστα ότι την προσεχή Δευτέρα περιμένει παραγγελία για «κάτι ecstasy, κάτι μου-ντου». Ο πελάτης εκφράζει την προτίμησή του: «Δεν θέλω τέτοια εγώ, λίγο LSD και λίγο μου-ντου το πρωί».

Ο 41χρονος αναφέρει επίσης ότι ο «γιατρός» διαθέτει υγρές ουσίες, αν και όχι σε μικρές ποσότητες, καθώς του έχει δώσει «ένα μπουκάλι με 500. 500 ή 200 σταγόνες». Επίσης, σημειώνει ότι αυτές οι ουσίες είναι «σπασμένα» και «τα φτιάχνει αυτός», υπονοώντας την παρασκευή ή επεξεργασία τους από τον ψυχολόγο. Ο πελάτης ζητά «αληθινό, το πηχτό», με τον 41χρονο να επιβεβαιώνει ότι ο «γιατρός» έχει και «πηχτό», ενώ του έδωσε και «μια σελίδα», «μια τράνς 10 κομμάτια», καθώς και «μια σελίδα παραγγελία πανοραμίξ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis