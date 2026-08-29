Φόρτιση κινητού: Ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη και τι προτείνουν οι ειδικοί

Όλοι οι χρήστες κινητών τηλεφώνων έχουν παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο καιρό έχουν στην κατοχή τους τη συσκευή τους, τόσο πιο συχνά χρειάζεται φόρτιση. Κάποιοι αναφέρουν πως, ακόμα και μετά τον πρώτο χρόνο χρήσης, είναι απαραίτητο να φορτίζουν το smartphone τους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Η φυσική φθορά της μπαταρίας, η πολύωρη χρήση και οι απαιτήσεις από τα διάφορα εφαρμογές αποτελούν μερικούς από τους λόγους που οδηγούν στην εξάντληση της ενέργειας. Ωστόσο, η ζωή της μπαταρίας είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τις ορθές πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη φόρτιση.

Η φθορά της μπαταρίας με τον χρόνο

Με την πάροδο του χρόνου, η απόδοση της μπαταρίας ενός κινητού τηλεφώνου αναπόφευκτα μειώνεται. Αυτή η φυσική φθορά, σε συνδυασμό με την καθημερινή, εντατική χρήση και τις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών, οδηγεί στην ανάγκη για ολοένα και συχνότερη φόρτιση της συσκευής.

Πολλοί χρήστες διαπιστώνουν ότι, μετά από περίπου έναν χρόνο, το smartphone τους απαιτεί φόρτιση τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, κάτι που δεν συνέβαινε όταν η συσκευή ήταν καινούργια. Η κατανάλωση ενέργειας από τις εφαρμογές και η συνεχής λειτουργία της συσκευής επιβαρύνουν την μπαταρία, μειώνοντας την αυτονομία της.

Ο μύθος της πλήρους αποφόρτισης

Μία από τις πιο διαδεδομένες συνήθειες, που πολλοί χρήστες διατηρούν ακόμα, είναι να περιμένουν να πέσει η μπαταρία κάτω από το 20% πριν συνδέσουν το κινητό τους στον φορτιστή. Αυτή η πρακτική αποτελεί κατάλοιπο της εποχής των παλαιών μπαταριών νικελίου-καδμίου, οι οποίες είχαν διαφορετικές απαιτήσεις φόρτισης.

Οι σύγχρονες συσκευές, ωστόσο, χρησιμοποιούν μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) ή πολυμερών λιθίου, οι οποίες λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η εφαρμογή παλαιών συνηθειών σε νέες τεχνολογίες μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία της μπαταρίας.

Οι σύγχρονες μπαταρίες και η χημική καταπόνηση

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και πολυμερών λιθίου, που βρίσκονται στα σημερινά smartphone, είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν βέλτιστα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το να αφήνουμε τη μπαταρία να πέσει στο 0% ή ακόμα και κάτω από το 10% δημιουργεί περιττή χημική καταπόνηση στα στοιχεία της, κάτι που επιβαρύνει τη μακροζωία της.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ιδανική στιγμή για να συνδεθεί το κινητό στον φορτιστή είναι όταν η στάθμη της μπαταρίας βρίσκεται γύρω στο 20%. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται οι πλήρεις αποφορτίσεις, οι οποίες προκαλούν στρες στα χημικά στοιχεία της μπαταρίας και μειώνουν τη συνολική της διάρκεια ζωής.

Γιατί το 100% δεν είναι πάντα το ιδανικό

Αν και είναι πρακτικό για πολλούς να ξεκινούν τη μέρα τους με μια πλήρως γεμάτη μπαταρία, η σταθερή φόρτιση στο 100% δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για την υγεία της συσκευής. Το συνεχές γέμισμα της μπαταρίας στο μέγιστο αυξάνει την τάση και τη θερμική πίεση στα κελιά λιθίου, γεγονός που μπορεί να επιταχύνει τη φθορά τους.

Οι ειδικοί προτείνουν να αποφεύγεται η συνεχής διατήρηση της μπαταρίας στο 100% για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη γήρανση των στοιχείων της. Η διατήρηση της μπαταρίας σε ένα ενδιάμεσο εύρος φόρτισης είναι πιο ευεργετική.

Ο κανόνας του 20%-80% και οι ρυθμίσεις των συσκευών

Για την καθημερινή χρήση, οι ειδικοί προτείνουν τον άτυπο κανόνα του 20%–80%. Αυτό σημαίνει ότι η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας θα πρέπει να διατηρείται σε αυτό το ενδιάμεσο εύρος, αποφεύγοντας τόσο τις πλήρεις αποφορτίσεις όσο και τις συνεχείς πλήρεις φορτίσεις.

Πολλά σύγχρονα λειτουργικά συστήματα σε smartphone έχουν ήδη ενσωματώσει ειδικές ρυθμίσεις βελτιστοποιημένης φόρτισης. Αυτές οι λειτουργίες σταματούν αυτόματα ή επιβραδύνουν τη διαδικασία φόρτισης όταν η μπαταρία φτάσει στο 80%, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της καλής υγείας και της μακροζωίας της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis