Τραυματισμός Ιταλίδας τουρίστριας από προπέλα θαλαμηγού στην Κέρκυρα

Μια 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού τραυματίστηκε βαρύτατα στο πόδι από την προπέλα θαλαμηγού. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των Οθωνών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα για νοσηλεία.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Η 30χρονη βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Εξετάζεται εάν η τουρίστρια επιχείρησε να βουτήξει στη θάλασσα ή εάν έπεσε κατά λάθος από το σκάφος.

Φαίνεται ότι η μηχανή της θαλαμηγού βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγμή του συμβάντος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί κοντά στην προπέλα, με τις συνέπειες να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για το πόδι της.

Άμεση κινητοποίηση για τη μεταφορά της

Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, η 30χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα. Για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά της, υπήρξε άμεση συνδρομή από το Λιμενικό Σώμα.

Με τη βοήθεια του Λιμενικού, η τραυματισμένη τουρίστρια μεταφέρθηκε στην περιοχή της Ημερολιάς, η οποία βρίσκεται στη βόρεια Κέρκυρα.

Η νοσηλεία στο νοσοκομείο

Στην Ημερολιά, την 30χρονη περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο ανέλαβε τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η μεταφορά της τραυματία στην Ημερολιά επιβεβαιώνεται και από τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας την έκτακτη φύση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: reader.gr