Η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία οδήγησε στη σύλληψη 43χρονου οδηγού

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο συλληφθείς, υπήκοος Αλβανίας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί το αυτοκίνητο της συζύγου του υπό την επήρεια μέθης, ενώ πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στις αρχές.

Η καταγγελία της συζύγου και το περιστατικό

Η υπόθεση ξεκίνησε με την καταγγελία μιας 39χρονης γυναίκας, επίσης υπηκόου Αλβανίας, η οποία είναι η σύζυγος του 43χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας την απείλησε και άσκησε σε βάρος της σωματική βία. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας, οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 43χρονου. Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία επιτρέπει την άμεση σύλληψη ατόμων που υποπίπτουν σε αδικήματα, όταν αυτά διαπράττονται ή έχουν μόλις διαπραχθεί.

Ο εντοπισμός του 43χρονου οδηγού

Οι προσπάθειες των αστυνομικών απέδωσαν καρπούς χθες τα ξημερώματα, όταν ο 43χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης. Ο άνδρας βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου της συζύγου του, οδηγώντας στην περιοχή. Η συμπεριφορά του στο δρόμο κίνησε τις υποψίες των αρχών, καθώς πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του οχήματος και στον έλεγχο του οδηγού. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, γεγονός που εξηγούσε τους επικίνδυνους ελιγμούς που είχε πραγματοποιήσει. Η κατάσταση αυτή προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, πέραν της αρχικής καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία.

Αντίσταση κατά της σύλληψης και ευρήματα

Κατά τη στιγμή της ακινητοποίησης και της προσπάθειας των αστυνομικών να τον συλλάβουν, ο 43χρονος φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά. Η αντίστασή του στις αρχές αποτελεί ένα επιπρόσθετο αδίκημα, το οποίο προστίθεται στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η συμπεριφορά του αυτή δυσχέρανε το έργο των αστυνομικών, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Πέρα από την αντίσταση, κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 43χρονου ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό, το οποίο περιγράφεται ως χαράκτης, κατασχέθηκε από τις αρχές ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης. Η παρουσία του αιχμηρού αντικειμένου στην κατοχή του συλληφθέντος προσδίδει περαιτέρω σοβαρότητα στην κατάσταση.

Η διαδικασία και οι κατηγορίες

Η σύλληψη του 43χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία ενεργοποιήθηκε μετά την καταγγελία της συζύγου του. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές είχαν τη δυνατότητα να προβούν άμεσα στη σύλληψη, καθώς το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, σε συνδυασμό με την απειλή και τη σωματική βία, θεωρείται αυτόφωρο. Η άμεση αντίδραση της αστυνομίας ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο 43χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, την απειλή, τη σωματική βία, την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, την πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών, την αντίσταση κατά της αρχής, καθώς και την κατοχή του αιχμηρού αντικειμένου. Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό, με τον συλληφθέντα να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: News.gr