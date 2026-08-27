Δύο εργαζόμενοι νεκροί από ελονοσία στη Φρανκφούρτη, μετά από σπάνια επιδημία

Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, μετά από ένα σπάνιο ξέσπασμα της νόσου που οδήγησε συνολικά έξι άτομα να προσβληθούν από τη σοβαρή λοίμωξη. Τα νεότερα δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα κουνούπια, από τα οποία ξεκίνησε το συμβάν, μεταφέρθηκαν στην περιοχή μέσω αεροπλάνου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών δημόσιας υγείας, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες της επιδημίας.

Το ξέσπασμα της ελονοσίας στο αεροδρόμιο

Η σπάνια επιδημία ελονοσίας έπληξε έξι άνδρες εργαζόμενους στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνταν σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και σε διάφορες περιοχές εντός του αεροδρομίου, γεγονός που καθιστά την έρευνα για την πηγή της μόλυνσης πιο σύνθετη. Δυστυχώς, δύο από τους προσβληθέντες υπέκυψαν στην ασθένεια, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της λοίμωξης.

Η ελονοσία είναι μια σοβαρή ασθένεια που μεταδίδεται από τα κουνούπια, και η εμφάνισή της σε ένα κεντρικό ευρωπαϊκό αεροδρόμιο αποτελεί ένα ασυνήθιστο φαινόμενο. Η κατάσταση αυτή έχει θέσει σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν να κατανοήσουν πλήρως την έκταση και τον τρόπο μετάδοσης της νόσου.

Η πιθανή διαδρομή των κουνουπιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, τα κουνούπια που ευθύνονται για το ξέσπασμα της ελονοσίας πιστεύεται ότι μεταφέρθηκαν στη Φρανκφούρτη μέσω αεροπλάνου. Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, υποδεχόμενο καθημερινά χιλιάδες πτήσεις από διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει μια πιθανή οδό εισόδου για φορείς ασθενειών σε περιοχές όπου δεν είναι ενδημικές.

Η μεταφορά εντόμων μέσω αεροπορικών ταξιδιών δεν είναι ένα εντελώς άγνωστο φαινόμενο, αλλά η πρόκληση μιας επιδημίας με τόσο σοβαρές συνέπειες υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένους ελέγχους και μέτρα πρόληψης, ειδικά σε κόμβους μεταφορών με διεθνή κίνηση. Η προέλευση των κουνουπιών αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας.

Μέτρα και έρευνα σε εξέλιξη

Μετά το ξέσπασμα της επιδημίας, έχουν ληφθεί άμεσα μέτρα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Έχουν εγκατασταθεί παγίδες σε διάφορα σημεία του αεροδρομίου με σκοπό τη συλλογή κουνουπιών. Τα δείγματα που συλλέγονται θα αναλυθούν σε εργαστήριο, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια το είδος των κουνουπιών και η γεωγραφική τους προέλευση. Αυτή η ανάλυση είναι κρίσιμη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο έφτασαν τα κουνούπια στην περιοχή και για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων.

Η διερεύνηση της επιδημίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγεται από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Φρανκφούρτης. Αξιωματούχοι αναλύουν επίσης δείγματα αίματος από τους προσβληθέντες εργαζόμενους, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η μόλυνση προήλθε από ένα μόνο κουνούπι ή από διαφορετικά κουνούπια. Αυτό θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την έκταση της έκθεσης και την πιθανή παρουσία περισσότερων φορέων.

Ενημέρωση και οδηγίες στους εργαζόμενους

Η διοίκηση του αεροδρομίου, μέσω του εκπροσώπου της Fraport, έχει παράσχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σε όλους τους εργαζόμενους σχετικά με το περιστατικό. Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμβουλευτούν άμεσα γιατρό εάν εμφανίσουν οποιαδήποτε συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με την ελονοσία. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση της νόζου.

Η προληπτική αυτή ενέργεια αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του προσωπικού και στην αποφυγή περαιτέρω διασποράς της νόσου. Η διαφάνεια και η παροχή σαφών οδηγιών θεωρούνται απαραίτητα βήματα για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης δημόσιας υγείας σε ένα περιβάλλον με μεγάλη κίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Με πληροφορίες από: Reader