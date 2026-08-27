Ο Φράνκο Κολαπίντο ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Alpine στη Formula 1

Η Alpine επιβεβαίωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Φράνκο Κολαπίντο, διατηρώντας τον Αργεντινό οδηγό στην ομάδα της Formula 1 και για το 2027. Ο 23χρονος Κολαπίντο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό του Πιερ Γκασλί, του οποίου το συμβόλαιο κάλυπτε ήδη την επόμενη σεζόν, ολοκληρώνοντας έτσι τη σύνθεση της ομάδας για το επόμενο πρωτάθλημα.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως επιβράβευση της σημαντικής προόδου που έχει παρουσιάσει ο Κολαπίντο μέσα στο 2026, προσφέροντας παράλληλα στην Alpine τη σταθερότητα που αναζητούσε ενόψει του 2027.

Η ανανέωση και η διάρκεια του συμβολαίου

Ο Φράνκο Κολαπίντο, του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν στη Williams Racing, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Alpine με τη μορφή δανεισμού. Η γαλλική ομάδα είχε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου για να ενεργοποιήσει την οψιόν παραμονής του για το 2027, κάτι που τελικά έκανε.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, το οδηγικό δίδυμο της Alpine, αποτελούμενο από τον Κολαπίντο και τον Γκασλί, θα παραμείνει ανέπαφο για τρίτη διαδοχική σεζόν. Αυτή η συνέχεια αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και απόδοση της ομάδας στα επόμενα πρωταθλήματα.

Η πορεία του Κολαπίντο και η πρόοδος του 2026

Ο Φράνκο Κολαπίντο έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Williams το 2024. Στη συνέχεια, πριν από την έναρξη της σεζόν του 2025, μεταπήδησε στην Alpine ως εφεδρικός οδηγός. Η ομάδα τον προώθησε σε θέση βασικού οδηγού στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια του 2025, αντικαθιστώντας τον Τζακ Ντούχαν.

Η πρώτη του χρονιά στο Ένστον, το 2025, ήταν δύσκολη, καθώς δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί με ένα μη ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Παρ’ όλα αυτά, η Alpine τον διατήρησε στο πλευρό του Γκασλί για το 2026, προσφέροντάς του μία πλήρη σεζόν και την ευκαιρία να προετοιμαστεί κανονικά από τις χειμερινές δοκιμές. Η απόδοση του Αργεντινού βελτιώθηκε σημαντικά με τη νέα γενιά μονοθεσίων.

Μέσα στο 2026, ο Κολαπίντο έχει συγκεντρώσει 19 βαθμούς μετά τους πρώτους 12 αγώνες, τερματίζοντας στην πρώτη δεκάδα σε έξι Grand Prix. Ο πρώτος του βαθμός με την Alpine ήρθε με τη 10η θέση στην Κίνα, ενώ ακολούθησαν δύο ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα, με την 7η θέση στο Μαϊάμι και την 6η θέση στον Καναδά, βελτιώνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του.

Σταθερότητα για την Alpine

Η ανανέωση του συμβολαίου του Κολαπίντο προσφέρει στην Alpine τη σταθερότητα που αναζητούσε ενόψει της σεζόν του 2027. Με το οδηγικό της δίδυμο να παραμένει αμετάβλητο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα μπορεί να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του μονοθεσίου και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Ειδικά στον Καναδά, η Alpine ξεχώρισε την ωριμότητα και τη σταθερότητα που έδειξε ο Αργεντινός οδηγός, στοιχεία που συνέβαλαν στην απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Οι δηλώσεις του Αργεντινού οδηγού

Ο Φράνκο Κολαπίντο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του στην ομάδα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παραμείνω σε αυτή την ομάδα το 2027. Αισθάνομαι πολύ καλά και έχω πλέον προσαρμοστεί πλήρως εδώ», δήλωσε ο οδηγός.

Πρόσθεσε επίσης: «Είναι ακόμη πιο θετικό το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο φέτος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε ακόμη πολλούς στόχους να πετύχουμε και γνωρίζω ότι η ομάδα εργάζεται πολύ σκληρά για να βρει περισσότερη απόδοση και να κάνει το μονοθέσιο ολοένα και καλύτερο. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: θέλουμε να αγωνιζόμαστε για τις πρώτες θέσεις και να κερδίζουμε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta