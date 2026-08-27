Φωτιά στη Χίο: Βελτιωμένη εικόνα σε τμήμα του μετώπου, παραμένει ανεξέλεγκτη σε δύσβατο δάσος

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Βίκι της Χίου, τουλάχιστον όσον αφορά το μέτωπο που κινείται προς το Πελιναίο όρος. Παρά τη μερική αυτή βελτίωση, η φωτιά εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα μέσα σε μία δύσβατη δασική έκταση, καθιστώντας δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό της, με το κύριο βάρος να δίνεται στον έλεγχο της φωτιάς εντός του δάσους.

Η εξέλιξη του πύρινου μετώπου

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Βικίου στη Χίο, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλων φορέων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έγιναν γνωστές γύρω στις 14:00 το μεσημέρι, η κατάσταση φάνηκε να βελτιώνεται αισθητά στο τμήμα του μετώπου που κατευθύνεται προς το Πελιναίο όρος, προσφέροντας μια ανάσα στις δυνάμεις κατάσβεσης.

Παρόλα αυτά, η βελτίωση αυτή δεν αφορά το σύνολο της πυρκαγιάς, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της παραμένει ενεργό. Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα μέσα σε μία δύσβατη δασική έκταση, όπου η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα επίγεια μέσα. Αυτή η δυσκολία στο ανάγλυφο του εδάφους καθιστά την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός δυνάμεων. Συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ενισχυμένοι από δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι εξειδικευμένες στην κατάσβεση σε δύσβατα εδάφη. Η παρουσία τους είναι κρίσιμη για την προσέγγιση των πιο δυσπρόσιτων σημείων του μετώπου.

Την επίγεια δύναμη συμπληρώνουν 11 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιχειρούν στα σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης. Παράλληλα, η συνδρομή εθελοντών είναι καθοριστική, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στο έργο της κατάσβεσης και της υποστήριξης. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίες παρέχουν συνεχή τροφοδοσία νερού.

Εναέρια μέσα και συντονισμός

Από αέρος, η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύεται από δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού πάνω από τις φλόγες, στοχεύοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, ειδικά στις δυσπρόσιτες περιοχές του δάσους. Η παρουσία τους είναι συνεχής και αποτελεσματική στην προσπάθεια για τον έλεγχο της κατάστασης.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται αδιάκοπα, με το κύριο βάρος να δίνεται στον περιορισμό του πύρινου μετώπου μέσα στη δύσβατη δασική περιοχή, ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω. Οι δυνάμεις εργάζονται εντατικά για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Έκτακτη συνεδρίαση στο Βίκι

Στο πλαίσιο του συντονισμού των ενεργειών και της καλύτερης διαχείρισης της κατάστασης, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Η σύσκεψη αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 14:30 το μεσημέρι, στην περιοχή του Βικίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν Χιακά ΜΜΕ, θα γίνει αξιολόγηση της πορείας της πυρκαγιάς και θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων κρίνεται απαραίτητος για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Reader