Φωτιά στην Ιστιαία Ευβοίας: Κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση στην Κάτω Μονοκαρυά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 στην Εύβοια, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά της Ιστιαίας. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 12:15, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπισή του. Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιστρατεύτηκαν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της εξάπλωσής της και την προστασία της περιοχής.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Ιστιαία

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:15 το μεσημέρι, στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου Ιστιαίας Ευβοίας. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε χαμηλή βλάστηση, ένα είδος χλωρίδας που συχνά ευνοεί την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, γεγονός που οδήγησε σε άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό αμέσως μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο κατάσβεσης. Η ταχύτητα στην ειδοποίηση και την αντίδραση κρίθηκε απαραίτητη για την αποτροπή μεγαλύτερων συνεπειών, δεδομένης της φύσης της βλάστησης στην περιοχή και των συνθηκών που επικρατούσαν.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Κάτω Μονοκαρυά, κινητοποιήθηκε σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης με συντονισμένες ενέργειες, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω με την παρουσία μίας ομάδας πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, η οποία διαθέτει ειδική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δύσβατες και δασικές περιοχές. Παράλληλα, για την υποστήριξη του έργου τους και τη μεταφορά των αναγκαίων μέσων, χρησιμοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μεταφέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και νερό για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συνδρομή από αέρος και τοπική αυτοδιοίκηση

Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν στο έδαφος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και εναέρια μέσα, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Δύο αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος στις πληγείσες περιοχές, με στόχο την άμεση καταστολή των εστιών.

Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης παρείχε πολύτιμη συνδρομή και ο δήμος Ιστιαίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση κινητοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι υδροφόρες του δήμου κρίθηκαν απαραίτητες για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού και την αδιάλειπτη τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια των πυροσβεστών να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Διερεύνηση των αιτιών

Παράλληλα με την εντατική επιχείρηση κατάσβεσης, ξεκίνησε και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά στην Κάτω Μονοκαρυά. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε άμεσα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για τέτοιου είδους υποθέσεις.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει αναλάβει τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας στον τόπο του συμβάντος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή της Ιστιαίας. Η διερεύνηση των αιτιών είναι ένα κρίσιμο στάδιο για την κατανόηση του περιστατικού και την ενδεχόμενη αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον, καθώς και για την απόδοση ευθυνών, εφόσον προκύψουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos