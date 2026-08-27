Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot συμμετείχε σε επιχείρηση αποτροπής επίθεσης των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026. Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεπλάκη με εχθρικά μη επανδρωμένα αεροχήματα, εκτοξεύοντας τρία βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Αθήνα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής της πυροβολαρχίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία εξελίσσεται σε ένα σύνθετο ζήτημα, καθώς ανακύπτουν τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά ερωτήματα.

Η επιχείρηση αποτροπής

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept». Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πυροβολαρχία PATRIOT ενεπλάκη με έναν αριθμό εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs). Η ελληνική πλευρά εκτόξευσε τρία βλήματα, συμβάλλοντας στην επιτυχή κατάρριψη των στόχων σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η αποστολή των Patriot και τα ερωτήματα

Η αποστολή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Ριάντ είχε αρχικά παρουσιαστεί ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις αμυντικής εξωστρέφειας της Ελλάδας. Επίσης, είχε τονιστεί ως έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν μεταβάλει αισθητά το κλίμα γύρω από αυτή την αποστολή. Στρατιωτικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η επιστροφή των Patriot στην Ελλάδα θα ενίσχυε την εγχώρια αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας.

Το οικονομικό ζήτημα και οι οφειλές

Πέρα από τα γεωπολιτικά ερωτήματα, ανακύπτει πλέον και ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό ζήτημα σχετικά με την αποστολή. Η Σαουδική Αραβία οφείλει ήδη στην ελληνική πλευρά περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά δαπάνες που σχετίζονται με την αποστολή των Patriot. Πρόκειται για ένα καθόλου αμελητέο ποσό, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επανεξετάζει συνολικά τη σκοπιμότητα της παραμονής των Patriot στη σαουδαραβική επικράτεια.

Αναλυτικά οι δαπάνες

Το κόστος της αποστολής εξακολουθεί να «τρέχει», δημιουργώντας συνεχώς νέες υποχρεώσεις. Από τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια», προκύπτει ότι οι εγκεκριμένες πιστώσεις μόνο για το προηγούμενο δίμηνο έφθασαν τα 755.920 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στις δαπάνες περιλαμβάνονται 234.780 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού τον Ιούνιο, καθώς και επιπλέον 243.660 ευρώ για τον Ιούλιο. Επίσης, έχουν καταγραφεί ειδικές αποζημιώσεις στελεχών συνολικού ύψους 268.800 ευρώ, καθώς και κονδύλια για πρώτες ύλες ιματισμού.

Το μοντέλο χρηματοδότησης

Η διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας προβλέπει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της ελληνικής αποστολής καλύπτεται από τη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ έχει αναλάβει δαπάνες που αφορούν τη διαμονή, τη διατροφή και τη μεταφορά του προσωπικού.

Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης των ελληνικών συστημάτων. Ωστόσο, στην πράξη, το ελληνικό Δημόσιο προκαταβάλλει ένα σημαντικό μέρος αυτών των ποσών μέσω των δικών του προϋπολογισμών. Στη συνέχεια, αποζημιώνεται απολογιστικά από τη σαουδαραβική πλευρά, ένα μοντέλο που εξηγεί τη δημιουργία των εκκρεμών οφειλών.

Με πληροφορίες από: Topontiki