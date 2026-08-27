Μία 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Τετάρτης (26.8.26) στη Διαλαμπή Ροδόπης, μετά από επίθεση που δέχτηκε από τον 53χρονο σύζυγό της. Το τραγικό γεγονός συνέβη μόλις μία ημέρα πριν η άτυχη γυναίκα καταθέσει επίσημα αίτηση διαζυγίου, ενώ η επίθεση έλαβε χώρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και μπροστά στα παιδιά του ζευγαριού. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.

Το χρονικό της επίθεσης

Η φονική επίθεση σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, την ώρα που παρόντα ήταν και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 16 και 19 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 53χρονος επιτέθηκε στην 44χρονη σύζυγό του με ένα κουζινομάχαιρο μήκους 20 εκατοστών. Το χτύπημα ήταν στον λαιμό και στην τραχηλική χώρα της γυναίκας, με το μαχαίρι να τρυπάει τον δεξιό της πνεύμονα.

Από τη φονική μαχαιριά, η 44χρονη υπέστη εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μέσα σε περίπου πέντε λεπτά. Ήταν η 16χρονη κόρη του ζευγαριού που ειδοποίησε έντρομη τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο πατέρας της είχε χτυπήσει τη μητέρα της με μαχαίρι. Ο 19χρονος γιος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να κατανάλωσε υγρό, συγκεκριμένα πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να αυτοκτονήσει. Ο δράστης έχει τραύμα στην κοιλιά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο.

Μία ημέρα πριν το διαζύγιο

Η τραγική κατάληξη βρήκε την 44χρονη μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον 53χρονο σύζυγό της. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν εποχικά σε τουριστική επιχείρηση στη Θάσο, είχε επιστρέψει στον Ίασμο για να βρίσκεται κοντά στην 16χρονη κόρη της, η οποία είχε τα γενέθλιά της. Την επόμενη ημέρα, είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της για να καταθέσει τα χαρτιά του διαζυγίου και στη συνέχεια να επιστρέψει στο νησί για τη δουλειά της.

Η νομική εκπρόσωπος της 44χρονης, Ευαγγελία Κάλλου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα έκανε όλα σωστά, όμως δεν πρόλαβε». Η τελευταία επικοινωνία της δικηγόρου με το θύμα ήταν ένα βράδυ πριν το τραγικό γεγονός, όπου συζητήθηκε η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου και κλείστηκε ραντεβού για την επόμενη ημέρα στις έντεκα το πρωί. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί οριστικά από τη σχέση της, η οποία είχε βεβαρημένο παρελθόν.

Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και καταγγελιών

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, ενώ ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης εξετάζεται η παθολογική ζήλια του 53χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχε ένα μακρύ ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Η δικηγόρος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι «υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από το σύζυγό της».

Είχε ήδη υπάρξει καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Επιπλέον, ο δράστης είχε εις βάρος του έξι καταγγελίες για απειλές και εξύβριση από την πλευρά της συζύγου και των παιδιών, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν οδηγήσει στη φυλάκισή του.

Η 44χρονη φέρεται επίσης να είχε ζητήσει στο παρελθόν τη νοσηλεία του συζύγου της, αίτημα που δεν προχώρησε, καθώς οι Αρχές δεν το έκριναν απαραίτητο. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαν καταγραφεί νέα περιστατικά, ενώ ο άνδρας βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Η νομική διάσταση και η νοσηλεία του δράστη

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 53χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Από τον χώρο της επίθεσης κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η δικηγόρος Ευαγγελία Κάλλου αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε τέτοιες καταστάσεις, δηλώνοντας ότι «πολλές φορές οι γυναίκες βρίσκονται υπό πολύπλευρη πίεση. Γι’ αυτό και δεν αποχωρούν. Οικονομικά κυρίως, οικονομικούς κυρίως λόγους που δεν αποχωρούν, αλλά και διάφορα άλλα, πόσο περισσότερο όταν πρόκειται για αλλοδαπό, όπως ήταν και η εντολέας μου, η οποία δυσκολευόταν να έχει δική της άδεια παραμονής. Βασικό κριτήριο για την έκδοση της άδειας παραμονής είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία πάντα μπορούσε, μπορούσε να έχει δική της άδεια παραμονής και όχι με το οικογενειακό εισόδημα που είχε με τον σύζυγό της».

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit