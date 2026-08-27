Λάρισα: Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου από τρένο

Θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 27 Αυγούστου 2026, λίγο έξω από τη Λάρισα. Ένας πεζός παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχία 1593 της Hellenic Train, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Το τραγικό συμβάν, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ατόμου, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και σοβαρές επιπτώσεις στα δρομολόγια της συγκεκριμένης γραμμής.

Το χρονικό της παράσυρσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 09:12 το πρωί. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε συνολικά 68 επιβάτες από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε σημείο που βρίσκεται λίγο πριν την είσοδο στον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας πιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε άμεσα το σύστημα αυτόματης πέδησης του συρμού. Παράλληλα, χρησιμοποίησε τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας σε μια προσπάθεια να αποτρέψει το μοιραίο. Ωστόσο, παρά τις άμεσες ενέργειες, η παράσυρση του ατόμου από το τρένο στάθηκε αδύνατον να αποφευχθεί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, στο σημείο του δυστυχήματος στήθηκε μία εκτεταμένη επιχείρηση από τις αρμόδιες αρχές. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν και να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και σημαντική. Συγκεκριμένα, 10 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας, καθώς και δυνάμεις από την 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συμμετείχαν στην επιχείρηση με τρία οχήματα, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Επιπτώσεις στα δρομολόγια και μεταφορά επιβατών

Η αμαξοστοιχία 1593, η οποία ενεπλάκη στο δυστύχημα, παραμένει ακινητοποιημένη στο σημείο, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης και καταγραφής του περιστατικού. Οι 68 επιβάτες που επέβαιναν στο τρένο και κατευθύνονταν προς τη Λάρισα, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τελικό τους προορισμό, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Λόγω του θανατηφόρου συμβάντος, η Hellenic Train έχει ήδη προειδοποιήσει το επιβατικό κοινό για σοβαρές επιπτώσεις στα δρομολόγια. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας, καθώς η ομαλή λειτουργία της γραμμής έχει επηρεαστεί από το συμβάν.

Η θέση της Hellenic Train

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Hellenic Train εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το τραγικό δυστύχημα και τον θάνατο του ατόμου. Η εταιρεία τονίζει ότι συνεργάζεται στενά με όλες τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην παράσυρση του πεζού από την αμαξοστοιχία. Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την πορεία των δρομολογίων, καθώς και τυχόν νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα των αρχών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit