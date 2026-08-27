Θεμιστοκλέους προς Πολάκη: «Ας διαχωρίσουμε το ΕΣΥ από τα μικροπολιτικά “εγώ” του καθενός»

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, απάντησε στον τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, με αφορμή την ανάρτηση του τελευταίου στο Facebook για τα προβλήματα και τις ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας αποτελεί έργο που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε να διαχωριστεί το ΕΣΥ από τα μικροπολιτικά «εγώ» του καθενός, παραθέτοντας μια σειρά από επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Η απάντηση του υφυπουργού Υγείας

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, στην απάντησή του, υπογράμμισε ότι ο κ. Πολάκης έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική, αλλά όχι να διαστρεβλώνει ή να παραποιεί τα δεδομένα. Όπως ανέφερε, και οι δύο έχουν εργαστεί στο σύστημα υγείας, γεγονός που τους επιτρέπει να κρίνουν και να συγκρίνουν την κατάσταση. Ο υφυπουργός τόνισε πως η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι ένα έργο εθνικής σημασίας.

«Ο κ. Πολάκης έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική. Όχι να διαστρεβλώνει. Όχι να παραποιεί. Έχει εργαστεί και εκείνος στο σύστημα υγείας, όπως και εγώ. Μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι έργο που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Ας διαχωρίσουμε, επομένως, το ΕΣΥ από τα μικροπολιτικά «εγώ» του καθενός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεμιστοκλέους.

Ενίσχυση κλινών ΜΕΘ και προσωπικού

Ο υφυπουργός Υγείας παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Συγκεκριμένα, το 2019 το ΕΣΥ διέθετε 557 λειτουργικές κλίνες ΜΕΘ. Μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τις 914 κλίνες ΜΕΘ για ενήλικες και παιδιά. Αυτές οι κλίνες στελεχώθηκαν με 939 ιατρούς, 2.339 νοσηλευτές και επιπλέον 228 άτομα λοιπού προσωπικού, ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Επιπλέον, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι μόνο από το 2024 στο 2025, το ιατρικό προσωπικό στις ΜΕΘ αυξήθηκε κατά 9,95%, το νοσηλευτικό προσωπικό κατά 10,96% και το λοιπό προσωπικό κατά 9,09%, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προσπάθεια για ενίσχυση των κρίσιμων αυτών μονάδων.

Αύξηση υγειονομικού προσωπικού στο ΕΣΥ

Στο σύνολο του υγειονομικού προσωπικού, ο υφυπουργός Υγείας παρουσίασε επίσης στοιχεία που δείχνουν αύξηση. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2019, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ανέρχονταν σε 90.300. Έως τον Ιανουάριο του 2026, ο αριθμός αυτός έφτασε τις 100.000, καταγράφοντας μια αύξηση 9.700 εργαζομένων, δηλαδή 10,74%, ακόμα και μετά τον συνυπολογισμό συνταξιοδοτήσεων και λοιπών αποχωρήσεων.

Πιο αναλυτικά, οι γιατροί αυξήθηκαν από 24.900 σε 27.952, σημειώνοντας αύξηση 3.052 ατόμων. Οι νοσηλευτές αυξήθηκαν από 37.200 σε 42.247, δηλαδή κατά 5.047 άτομα, ενώ το λοιπό προσωπικό αυξήθηκε από 28.200 σε 29.801, προσθέτοντας 1.601 εργαζομένους στο σύστημα υγείας.

Ανακατασκευές και εκσυγχρονισμός υποδομών

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στις υγειονομικές δομές, χαρακτηρίζοντας τον όρο «σοβαντίσματα» που χρησιμοποίησε ο κ. Πολάκης ως ένδειξη εμπάθειας και ηθελημένης στρέβλωσης. Όπως εξήγησε, πρόκειται για συνολική ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό υποδομών που είχαν να ανακαινιστούν επί δεκαετίες.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα, κλινικές, χειρουργεία, μονάδες και χώρους νοσηλείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι η συνολική αναβάθμιση 63 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, που βελτιώνουν σημαντικά την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέα νοσοκομεία

Στον τομέα του εξοπλισμού, ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι τα χρήματα που διατέθηκαν για την προμήθεια μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα κονδύλια προήλθαν από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ενισχύοντας σημαντικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες του ΕΣΥ.

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην παράδοση τριών νέων νοσοκομείων, τα οποία κατασκευάζονται με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τα νοσοκομεία αυτά βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή και τη Σπάρτη, προσθέτοντας σύγχρονες υποδομές στο εθνικό σύστημα υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki