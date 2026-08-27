Η τηλεματική των λεωφορείων σε ολόκληρη την Αττική έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τα ξημερώματα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ενημέρωση των επιβατών και στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Η βλάβη, η οποία εντοπίστηκε περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα με την έναρξη της σημερινής βάρδιας, έχει επηρεάσει σημαντικά την ηλεκτρονική εποπτεία των οχημάτων. Οι αρμόδιοι φορείς αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα τεχνικό πρόβλημα που βρίσκεται ήδη υπό αντιμετώπιση, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Κατάρρευση του συστήματος τηλεματικής στην Αττική

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, τα αστικά λεωφορεία της Αττικής αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εκτέλεση των δρομολογίων τους, καθώς το σύστημα τηλεματικής έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η δυσλειτουργία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία ηλεκτρονικής εποπτείας των λεωφορείων, κάτι που επηρεάζει άμεσα την οργάνωση και τον συντονισμό των δρομολογίων σε όλο το δίκτυο της πρωτεύουσας.

Η βλάβη εντοπίστηκε από περίπου τις 3:00 τα ξημερώματα, δηλαδή με την έναρξη της σημερινής βάρδιας των οδηγών. Αυτό σημαίνει ότι η εκτέλεση των δρομολογίων γίνεται με σημαντικές δυσκολίες από την αρχή της ημέρας, χωρίς τη συνήθη υποστήριξη και πληροφόρηση που προσφέρει το σύστημα τηλεματικής.

Τεχνικό πρόβλημα, όχι χακάρισμα, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από πηγές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), το πρόβλημα που έχει προκύψει αφορά ένα τεχνικό ζήτημα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού βρίσκονται σε διαδικασία αντιμετώπισης της βλάβης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργίας.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι αποκλείεται κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να πρόκειται για οποιαδήποτε μορφή χακαρίσματος του δικτύου. Η διαβεβαίωση αυτή έρχεται να καθησυχάσει το κοινό σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων, εστιάζοντας την προσοχή στην επίλυση του τεχνικού ζητήματος που προκάλεσε την κατάρρευση.

Δυσκολίες στην ενημέρωση οδηγών και επιβατών

Η μη λειτουργία της τηλεματικής έχει δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα τόσο στους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι στερούνται βασικών εργαλείων εποπτείας, όσο και στους χιλιάδες επιβάτες που βασίζονται καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η απουσία της συνήθους δυνατότητας ηλεκτρονικής παρακολούθησης των οχημάτων έχει ως συνέπεια την έλλειψη ακριβούς ενημέρωσης για την πορεία των δρομολογίων.

Οι επιβάτες που περιμένουν στις στάσεις περιγράφουν την ταλαιπωρία που επικρατεί από νωρίς το πρωί. Στις ηλεκτρονικές οθόνες των στάσεων, αντί για τις συνηθισμένες πληροφορίες για τους χρόνους άφιξης και τις επόμενες στάσεις, εμφανίζεται διαρκώς η ένδειξη «δοκιμαστική λειτουργία», καθιστώντας αδύνατη την ενημέρωση.

Επιστροφή σε παλιές συνήθειες για τους μετακινούμενους

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση στους πολίτες που προσπαθούν να μετακινηθούν. Ένας επιβάτης, περιγράφοντας την καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει το λεωφορείο. Μέσα δεν ακούγονται οι στάσεις. Πάμε όπως παλιά. Υπολογίζουμε στο περίπου».

Η έλλειψη ηχητικών ανακοινώσεων εντός των οχημάτων, όπου δεν ακούγονται πλέον οι πληροφορίες για τις επόμενες στάσεις, προσθέτει στην ταλαιπωρία των μετακινούμενων. Οι πολίτες καλούνται να βασιστούν σε υπολογισμούς και εκτιμήσεις, θυμίζοντας μια εποχή πριν την εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων τηλεματικής που είχαν βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία των αστικών συγκοινωνιών.

Άγνωστη η ώρα αποκατάστασης της βλάβης

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής. Οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του τεχνικού προβλήματος, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναφορά στην κανονικότητα των αστικών συγκοινωνιών.

Αναμένονται περισσότερες επίσημες πληροφορίες από τους υπεύθυνους για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης, καθώς και για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη σημαντική τεχνική βλάβη. Η πλήρης ενημέρωση θεωρείται απαραίτητη για τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα λεωφορεία στην Αττική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta