23Χρονος συνελήφθη στην Πολωνία για παραγγελίες πίτσας αξίας 10.000 ευρώ

Ένας 23χρονος άνδρας από το Στσέτσιν της Πολωνίας συνελήφθη από τις αρχές, καθώς φέρεται να βρίσκεται πίσω από ένα κύμα ψεύτικων παραγγελιών πίτσας που έπληξαν εστιατόρια σε ολόκληρη τη χώρα. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για stalking, απάτη με στοιχεία ταυτότητας και πρόκληση σημαντικών οικονομικών ζημιών σε επιχειρήσεις. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο δράστης παρήγγειλε εκατοντάδες πίτσες σε τυχαίες διευθύνσεις, χρησιμοποιώντας προσωπικές πληροφορίες των θυμάτων.

Οι ψεύτικες παραγγελίες και οι οικονομικές ζημιές

Εστιατόρια σε διάφορες περιοχές της Πολωνίας λάμβαναν επανειλημμένα τεράστιες παραγγελίες φαγητού, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τους φερόμενους ως παραλήπτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 23χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε προσωπικές πληροφορίες των θυμάτων, οι οποίες πιθανότατα ήταν γνωστές μόνο στα ίδια τα άτομα ή σε στενούς συγγενείς και φίλους τους, καθιστώντας την απάτη πιο σύνθετη και προσωπική.

Οι περισσότερες από αυτές τις ψεύτικες παραγγελίες καταγράφηκαν στην πόλη του Στσέτσιν, ενώ δεκάδες άλλες κατευθύνθηκαν σε μεγάλες πολωνικές πόλεις, όπως το Βρότσλαβ, η Κρακοβία και η Βαρσοβία. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα εστιατόρια να υποστούν σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς αναγκάζονταν να προετοιμάσουν παραγγελίες που δεν παραλαμβάνονταν ποτέ, χάνοντας τόσο τα υλικά όσο και τον χρόνο εργασίας. Άλλα καταστήματα, αντιμέτωπα με τον τεράστιο όγκο των ψεύτικων παραγγελιών, αναγκάστηκαν να τις ακυρώσουν πλήρως, επηρεάζοντας την καθημερινή τους λειτουργία.

Παραγγελία 300 πιτσών και οι απειλές

Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, ο 23χρονος φέρεται να προχώρησε στην παραγγελία 300 πιτσών, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της δράσης του. Η συνολική αξία αυτής της παραγγελίας ξεπερνούσε τα 37.000 ζλότι, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 10.000 δολάρια. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει το μέγεθος των ζημιών που προκαλούνταν στις επιχειρήσεις, οι οποίες έβλεπαν τις προσπάθειές τους να πηγαίνουν χαμένες.

Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, οι παραγγελίες αυτές περιείχαν και σοβαρές απειλές, οι οποίες ενέτειναν την ανησυχία των θυμάτων. Μεταξύ άλλων, αναφέρονταν απειλές για απαγωγή ανηλίκου, εμπρησμό χώρων εργασίας, καθώς και πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Οι απειλές αυτές οδήγησαν αρκετά από τα θύματα να αισθανθούν ότι βρίσκονταν υπό διαρκή απειλή, βιώνοντας ένα αίσθημα ανασφάλειας και φόβου για την προσωπική τους ασφάλεια και την ασφάλεια των οικείων τους.

Η αστυνομική έρευνα και η σύλληψη

Η αστυνομία, μετά από εκτεταμένη έρευνα, προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου από το Στσέτσιν. Η δράση του νεαρού είχε προκαλέσει αναστάτωση και οικονομικές ζημιές σε πολλά σημεία της Πολωνίας, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για τη δράση του.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν από τον 23χρονο για την πραγματοποίηση των ψεύτικων παραγγελιών και την αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών των θυμάτων.

Οι κατηγορίες και η πιθανή ποινή

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για stalking, απάτη με στοιχεία ταυτότητας και πρόκληση σημαντικών οικονομικών ζημιών σε επιχειρήσεις. Αυτές οι κατηγορίες αντικατοπτρίζουν το εύρος των παράνομων πράξεων που φέρεται να έχει διαπράξει, επηρεάζοντας τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος από τη δικαιοσύνη για τις πράξεις του, ο 23χρονος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η ποινή για τα αδικήματα αυτά μπορεί να φτάσει έως και τα οκτώ χρόνια φυλάκισης, αναλόγως της βαρύτητας των πράξεων και των αποδείξεων που θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta