Πρωτοετείς φοιτητές: Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα πανεπιστήμια

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τους πρωτοετείς φοιτητές στα Πανεπιστήμια ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας.

Η έναρξη και η προθεσμία των εγγραφών

Σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, σηματοδοτείται η έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Αυτή η διαδικασία αποτελεί το επόμενο βήμα για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και για άλλες ειδικές κατηγορίες εισαγωγής, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εγγραφών έχει οριστεί για εννέα ημέρες. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποιοι αφορά η διαδικασία

Η παρούσα διαδικασία ηλεκτρονικών εγγραφών απευθύνεται σε δύο βασικές κατηγορίες υποψηφίων. Καταρχάς, αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίοι εξασφάλισαν την εισαγωγή τους σε κάποιο τμήμα Πανεπιστημίου μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτοί οι φοιτητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή της θέσης τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία περιλαμβάνει και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Για αυτούς τους φοιτητές, η εγγραφή πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά, με τη χρήση των ειδικών στοιχείων πρόσβασης που τους έχουν χορηγηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε κάποια γραμματεία. Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών, το οποίο έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Η πρόσβαση σε αυτό το σύστημα είναι δυνατή μέσω της ειδικής διεύθυνσης που παρέχεται: https://www.gov.gr/el/services/1000588/eggraphes-protoeton-phoiteton.

Κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης εγγραφής, είναι απαραίτητο οι φοιτητές να έχουν διαθέσιμα ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Επίσης, απαιτείται η δήλωση του προσωπικού αριθμού τηλεφώνου που είχαν ήδη δηλώσει κατά την προηγούμενη διαδικασία.

Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση

Για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών απαιτεί τη χρήση δύο συγκεκριμένων κωδικών. Πρώτον, θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Δεύτερον, είναι απαραίτητος ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης που είχαν δημιουργήσει για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, οι εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα δικά τους στοιχεία πρόσβασης. Αυτά τα στοιχεία είναι εκείνα που είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή κατά την υποβολή της αίτησής τους για την ένταξη στην ειδική αυτή κατηγορία. Είναι σημαντικό να έχουν αυτά τα στοιχεία πρόχειρα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Προσοχή για ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από μια συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών που ενδέχεται να είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα Πανεπιστημίου. Αυτό ισχύει και για όσους είχαν διαγραφεί από κάποιο προηγούμενο τμήμα και τώρα εισάγονται σε νέα σχολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία εγγραφής έχει κάποιες επιπλέον απαιτήσεις.

Οι εν λόγω φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα που ορίζονται από το σύστημα. Συγκεκριμένα, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στη νέα σχολή στην οποία εισάγονται. Αυτή η δήλωση είναι κρίσιμη προκειμένου να ολοκληρωθεί κανονικά η διαδικασία εγγραφής τους και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ή καθυστερήσεις.

Σύσταση για την έγκαιρη ολοκλήρωση

Λαμβάνοντας υπόψη την προθεσμία των εννέα ημερών, οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να μην αφήσουν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής για την τελευταία στιγμή. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της εγγραφής διασφαλίζει την ομαλή ένταξή τους στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την αποφυγή πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν λόγω φόρτου του συστήματος ή άλλων απρόβλεπτων παραγόντων τις τελευταίες ημέρες.

Η προτροπή είναι σαφής: να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να ξεκινήσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους στο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Με πληροφορίες από: Reader