Απάτες στις ανέπαφες πληρωμές με κινητό: Νέες τακτικές επιτήδειων

Οι ανέπαφες πληρωμές μέσω smartphone ή ψηφιακών πορτοφολιών, όπως το Apple Pay και το Google Pay, έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά μας, προσφέροντας ταχύτητα και ασφάλεια. Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) σχεδιάστηκε αρχικά ως απάντηση στις παλιότερες μεθόδους υποκλοπής δεδομένων (skimming) από τις μαγνητικές ταινίες των καρτών. Παρότι η μέθοδος παραμένει σε γενικές γραμμές εξαιρετικά ασφαλής, οι επιτήδειοι προσαρμόζουν συνεχώς τις τακτικές τους, αναπτύσσοντας νέες μορφές απάτης που απαιτούν την προσοχή των καταναλωτών.

Η εξέλιξη των ανέπαφων συναλλαγών

Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) αποτέλεσε μια καινοτομία που σχεδιάστηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει τις παλαιότερες απειλές υποκλοπής δεδομένων. Συγκεκριμένα, στόχος ήταν να προσφέρει μια πιο ασφαλή εναλλακτική λύση στις μεθόδους skimming, οι οποίες εκμεταλλεύονταν τις μαγνητικές ταινίες των καρτών πληρωμών.

Οι ανέπαφες πληρωμές μέσω συσκευών όπως τα smartphones και τα ψηφιακά πορτοφόλια, συμπεριλαμβανομένων των Apple Pay και Google Pay, έχουν καθιερωθεί ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Παρά την αρχική τους σχεδίαση για ενίσχυση της ασφάλειας και την ευκολία που προσφέρουν, η διαρκής προσαρμογή των επιτήδειων στις νέες τεχνολογίες δημιουργεί την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση από τους καταναλωτές.

Πού εκδηλώνονται συχνότερα οι απάτες «tap-to-pay»

Σύμφωνα με το Better Business Bureau, οι απάτες που αφορούν τις ανέπαφες πληρωμές, γνωστές ως «tap-to-pay», παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα σε περιοχές όπου υπάρχει έντονος συνωστισμός. Τέτοια σημεία περιλαμβάνουν υπαίθριες αγορές, διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες, καθώς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η πιο διαδεδομένη μορφή απάτης, ανεξάρτητα αν η πληρωμή γίνεται ανέπαφα με κάρτα ή με κινητό, είναι η υπερχρέωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι καταναλωτές χρεώνονται μεγαλύτερο ποσό από το προβλεπόμενο, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά έως και εκατοντάδες ευρώ. Αυτό συμβαίνει διότι λίγοι είναι εκείνοι που αφιερώνουν χρόνο να ελέγξουν την αναγραφόμενη τιμή στη μικρή οθόνη του τερματικού POS πριν ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Οι μέθοδοι των επιτήδειων: Από την υπερχρέωση στην κρυφή απόσπαση

Μια συνηθισμένη παραλλαγή της απάτης περιλαμβάνει έναν απατεώνα που υποδύεται τον πωλητή ή τον εκπρόσωπο κάποιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Αυτός ζητά ένα μικρό αντίτιμο ή μια δωρεά, με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα γίνει αποκλειστικά ανέπαφα. Εκμεταλλευόμενος τον συνωστισμό και την αναστάτωση του πλήθους, ο δράστης πληκτρολογεί ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό στο τερματικό, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα στο θύμα να δει την οθόνη.

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους επιτήδειους περιλαμβάνει την προσέγγιση ανυποψίαστων πολιτών σε συνθήκες συνωστισμού. Ο δράστης πλησιάζει κρυφά ένα φορητό τερματικό POS κοντά στην τσέπη ή την τσάντα του θύματος. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να αποσπάσει μικρά ποσά χωρίς την άδεια ή την αντίληψη του κατόχου.

Προστασία κατά τη συναλλαγή: Ο έλεγχος του τερματικού

Η πρόληψη των περιστατικών απάτης ξεκινά με τον προσεκτικό έλεγχο του τερματικού πληρωμών πριν από κάθε συναλλαγή. Είναι ζωτικής σημασίας οι καταναλωτές να ελέγχουν πάντα την οθόνη του POS, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ακριβές ποσό της χρέωσης, καθώς και την επωνυμία της επιχείρησης. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πριν πλησιάσουν το κινητό τους για την ανέπαφη πληρωμή.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να απαιτείται πάντα απόδειξη συναλλαγής μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πωλητής αρνηθεί να δείξει το ποσό στην οθόνη του τερματικού ή δείξει υπερβολική βιασύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνιστάται η ακύρωση της συναλλαγής.

Ασφάλεια smartphone και τραπεζικές ειδοποιήσεις

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του smartphone, οι χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν πάντα κλειδωμένη την οθόνη του κινητού τους τηλεφώνου. Επιπλέον, συνιστάται η ενεργοποίηση της βιομετρικής ταυτοποίησης, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα ή η αναγνώριση προσώπου, για την έγκριση κάθε συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού.

Ένα επιπλέον μέτρο προστασίας είναι η ενεργοποίηση άμεσων ειδοποιήσεων από την τράπεζα. Μέσω push notifications ή SMS, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για κάθε κίνηση στον λογαριασμό τους. Αυτό τους επιτρέπει να αντιληφθούν άμεσα οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρέωση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis