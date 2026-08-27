Τροχαίο ατύχημα στη Σκόπελο με δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σκόπελο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ένας 44χρονος άνδρας και μία 34χρονη γυναίκα, οι οποίοι έκαναν διακοπές στο νησί, χρειάστηκε να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που υπέστησαν.

Το συμβάν στην περιοχή Αγνώντα

Το ατύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή του Αγνώντα, ένα σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό των δύο ατόμων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι, ένας άνδρας ηλικίας 44 ετών και μία γυναίκα 34 ετών, βρέθηκε σε κατάσταση πολυτραυματία μετά το τροχαίο συμβάν.

Το βράδυ της Τετάρτης, 26 Αυγούστου του 2026, ήταν η στιγμή που σημειώθηκε το συμβάν στη Σκόπελο. Οι δύο τραυματίες, οι οποίοι είχαν επιλέξει το νησί για τις διακοπές τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του ατυχήματος, καθιστώντας αναγκαία την άμεση ιατρική τους περίθαλψη.

Η εσπευσμένη διακομιδή στο Βόλο

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του 44χρονου και της 34χρονης σε νοσοκομείο. Η διακομιδή τους πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη ταχύτητα, προκειμένου να λάβουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η επιλογή του νοσοκομείου του Βόλου έγινε με γνώμονα την ανάγκη για εξειδικευμένη αντιμετώπιση των πολλαπλών τραυμάτων τους.

Για την αρχική μεταφορά τους από τη Σκόπελο, χρησιμοποιήθηκε ένα ιδιωτικό σκάφος, το οποίο φέρει την ονομασία «Άγιος Δημήτριος». Το σκάφος αυτό ανέλαβε να μεταφέρει τους τραυματίες από το νησί προς το λιμάνι του Βόλου, αποτελώντας το πρώτο στάδιο της διακομιδής τους προς το νοσοκομείο.

Η συνέχεια της μεταφοράς στο «Αχιλλοπούλειο»

Μετά την άφιξη του ιδιωτικού σκάφους «Άγιος Δημήτριος» στο λιμάνι του Βόλου, η διαδικασία της διακομιδής των δύο τραυματιών συνεχίστηκε. Εκεί, τους περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έτοιμο να παραλάβει τον 44χρονο άνδρα και την 34χρονη γυναίκα και να τους μεταφέρει στον τελικό τους προορισμό για νοσηλεία.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά τους από το λιμάνι του Βόλου προς το «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο. Εκεί, οι πολυτραυματίες αναμένεται να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβουν την ενδεδειγμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων τους, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολλαπλά.

Η κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων

Ο 44χρονος άνδρας και η 34χρονη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο τροχαίο ατύχημα της Σκοπέλου, νοσηλεύονται πλέον στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο του Βόλου. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται από πολλαπλά τραύματα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την παρακολούθηση και τη φροντίδα τους από το ιατρικό προσωπικό.

Οι δύο παραθεριστές, που βρέθηκαν σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, βρίσκονται υπό την επίβλεψη των γιατρών. Η μεταφορά τους στο Βόλο έγινε με την απαιτούμενη ταχύτητα και οργάνωση, εξασφαλίζοντας ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή ιατρική υποστήριξη μετά το ατύχημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit