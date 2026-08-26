Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Η 44χρονη ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη γυναικοκτονία 44χρονης στη Ροδόπη, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η άτυχη γυναίκα είχε επικοινωνήσει με τη δικηγόρο της μόλις το προηγούμενο βράδυ, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κατάθεση αίτησης διαζυγίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την προηγούμενη ιστορία ενδοοικογενειακής βίας, προσθέτει νέα διάσταση στην τραγική υπόθεση.

Η δραματική κλήση στην Άμεση Δράση

Περίπου στις 13:15, μια δραματική κλήση έφτασε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Κομοτηνή. Μία από τις κόρες της οικογένειας, σε κατάσταση πανικού, ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. «Ελάτε γρήγορα. Οι γονείς μας τσακώθηκαν! Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά με μαχαίρι. Έχει τραυματιστεί και αυτός και ήπιε και ένα άγνωστο υγρό», ανέφερε η νεαρή κοπέλα στους αστυνομικούς.

Αμέσως μετά την κλήση, αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού. Ωστόσο, για την 44χρονη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η προσπάθεια σωτηρίας και η κατάσταση του θύματος

Μέσα στον πανικό και την αγωνία, ο 19χρονος γιος της οικογένειας προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του. Την επιβίβασε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ελπίζοντας να προλάβει το μοιραίο. Παρά τις προσπάθειες του γιου και των διασωστών, η 44χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με την περιγραφή του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η γυναίκα είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία.

Το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και το κίνητρο

Η 44χρονη γυναίκα φέρεται να ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει καταγεγραμμένο ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στην Κρήτη το 2022, το οποίο υπογραμμίζει το βεβαρημένο παρελθόν της σχέσης του ζευγαριού. Η γυναίκα εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Θάσο και είχε επιστρέψει στο σπίτι της στη Ροδόπη, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στη 16χρονη κόρη της, η οποία είχε τα γενέθλιά της.

Φαίνεται πως το κίνητρο πίσω από τη στυγερή δολοφονία ήταν η ζήλια του 53χρονου εν διαστάσει συζύγου και η απόφαση της 44χρονης να προχωρήσει σε διαζύγιο. Η επικοινωνία της με τη δικηγόρο της το προηγούμενο βράδυ για την κατάθεση αίτησης διαζυγίου, δείχνει την αποφασιστικότητά της να τερματίσει τη σχέση.

Η απόπειρα αυτοκτονίας του δράστη

Αμέσως μετά την επίθεση κατά της 44χρονης, ο 53χρονος φερόμενος ως δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι στην κοιλιά, περιλούστηκε με πετρέλαιο και φέρεται να ήπιε και λίγο από αυτό. Η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη μετά την απόπειρα.

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Κομοτηνής κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Πλέον, ο 53χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου, παραμένοντας φρουρούμενος στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Η έρευνα των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική δολοφονία της 44χρονης γυναίκας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis