Καταδικάστηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στη δομή της Σιντικής Σερρών

Ένοχοι κρίθηκαν και οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο στη Σιντική Σερρών. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για στάση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση, τετελεσμένη ή σε απόπειρα. Οι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 25 έως 26 μήνες, χωρίς αναστολή, με την έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Οι κατηγορίες και οι ποινές που επιβλήθηκαν

Οι 23 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για μια σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με τα γεγονότα στη δομή της Σιντικής. Συγκεκριμένα, η απόφαση του δικαστηρίου αφορά τις κατηγορίες της στάσης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόδρασης, είτε αυτή ήταν τετελεσμένη είτε παρέμεινε σε απόπειρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους τρεις κατηγορούμενους που αποπειράθηκαν να αποδράσουν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών. Αντίθετα, οι υπόλοιποι 20, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή και φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια, καταδικάστηκαν σε 26 μήνες φυλάκισης. Όλες οι ποινές είναι χωρίς αναστολή, και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεσή τους.

Η εισήγηση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή των κατηγορουμένων από τις κατηγορίες της στάσης κρατουμένων και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Η πρότασή της βασίστηκε στην έλλειψη ταυτοποίησης των ατόμων που προκάλεσαν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Ωστόσο, η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή τους για την απόπειρα απόδρασης και την απόδραση. Παράλληλα, είχε αναγνωρίσει ως ελαφρυντικό τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν στη δομή, παράγοντα που ενδεχομένως επηρέασε τη συμπεριφορά των κρατουμένων.

Η μαρτυρία των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κατέθεσαν ενώπιον του δικαστηρίου για την κατάσταση που επικρατούσε. Περιέγραψαν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, με τους μετανάστες-κρατούμενους να αρχίζουν να πετούν πέτρες εναντίον τους.

Στη συνέχεια, οι κρατούμενοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική περίφραξη της δομής. Επίσης, υπέστησαν φθορές οι εγκαταστάσεις της δομής, καθώς και ένα υπηρεσιακό όχημα. Συνολικά, 40 άτομα κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ τρεις που αποπειράθηκαν να αποδράσουν συνελήφθησαν πριν απομακρυνθούν από τον χώρο.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Οι 23 συλληφθέντες αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στα επεισόδια κατά τις απολογίες τους. Υποστήριξαν ότι βρίσκονταν στη δική τους πτέρυγα, μακριά από το σημείο όπου εκτυλισσόταν η ένταση. Όπως ανέφεραν, άκουσαν φωνές και δυνατούς κρότους, τους οποίους παρομοίασαν με ήχους από εκρήξεις.

Όταν βγήκαν έξω, αντίκρισαν καπνούς και την περίφραξη πεσμένη. Τότε, όπως δήλωσαν, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη δομή. Ένας από τους κατηγορούμενους, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου για τον λόγο που έφυγε, παρομοίασε την κατάσταση με ένα πουλί που βρίσκεται σε κλουβί και βλέπει ανοιχτή την πόρτα.

Άλλοι κατηγορούμενοι ανέφεραν ότι εγκατέλειψαν τις χώρες τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές τους και εξέφρασαν την επιθυμία να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η μαρτυρία υπεράσπισης

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης η Αφροδίτη Σταμπουλή. Η ίδια αναφέρθηκε εκτενώς στις συνθήκες διαβίωσης εντός της δομής της Σιντικής, περιγράφοντάς τες ως απάνθρωπες.

Η κυρία Σταμπουλή μοιράστηκε και την προσωπική της εμπειρία από επίσκεψή της στη δομή, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή της, η αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν δικαιολογημένη, δεδομένων των συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Topontiki